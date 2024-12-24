Бывший одесский депутат Баранский помогает вывозить российскую нефть

Бывший депутат Одесского горсовета Виктор Баранский Фото: Facebook/Виктор Баранский

В теневом флоте, который в обход санкций вывозит российскую нефть, задействованы фирмы, связанные с бывшим депутатом Одесского горсовета Виктором Баранским. Его самого лишили украинского гражданства в прошлом году.

Об этом говорится в расследовании российского оппозиционного издания "Верстка".

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Депутатская схема

По данным расследователей, Виктор Баранский и его мать Лилия Дарий контролируют сложный конгломерат компаний, вовлеченных в перевозку подсанкционного товара. Не менее семи связанных с бывшим одесским депутатом фирм зарегистрированы и действуют в России. Они управляют танкерами, вывозящими российскую нефть, и вербуют на них моряков.

Что известно об экс-депутате

Виктор Баранский занимается крюинговым бизнесом и контролирует группу компаний Palmira Group. Его суда еще до начала полномасштабной войны занимались, в частности, перевозкой подсанкционных товаров из Венесуэлы и Ирана, а затем начали транспортировать российскую нефть. Параллельно с бизнесом Виктор Баранский занимался также политикой. В 2015 году его избрали депутатом Одесского облсовета от "Оппозиционного блока", а в 2020 году — депутатом горсовета от "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Напомним, в феврале 2023 года президент Владимир Зеленский лишил Виктора Баранского украинского гражданства из-за наличия паспорта РФ. После этого он потерял мандат депутата. Где политик находится сейчас, неизвестно.

Также Виктор Баранский фигурирует в деле о хищении имущества Дунайского пароходства.