Одеський гумштаб надав понад 130 тисяч продуктових наборів

Фото: Одеська міська рада

В Хаджибейському районі Одеси від початку війни функціонує міський гуманітарний штаб. Зараз там працює 18 професіоналів і понад 100 волонтерів, які активно включаються у розвантаження, фасування продуктів і складання продовольчих наборів.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Під час своєї роботи міський гуманітарний штаб надав понад 130 тисяч продуктових наборів та видали майже 400 комплектів постільної білизни. Крім того, вони організували гаряче харчування для понад 300 осіб та забезпечують одягом і взуттям жителів району чотири рази на тиждень.

Надання гуманітарної допомоги. Фото: Одеська міська рада

В Одесі наразі існують чотири міські гуманітарні штаби, розташовані в кожному районі. Також діє головний офіс, куди поступають гуманітарні вантажі зі всього світу, і звідти вони розподіляються між районами та іншими спільнотами, які потребують допомоги.

Де розташовані гуманітарні центри

Муніципальний гуманітарний центр Київського району: м. вулиця Ільфа і Петрова, 25, Одеський ліцей № 55;

Муніципальний гуманітарний центр Хаджибейського (раніше Малиновського) району: сквер Георгія Гамова, 3; Одеська народна церква (за згодою БФ "Добрий Самарянин");

Муніципальний гуманітарний центр Приморського району: вул. Приморська, 42 (за згодою Єврейської месіанської релігійної громади "Світло Месії" (Ор Машіах) м. Одеса);

Муніципальний гуманітарний центр Пересипського (раніше Суворовського) району: вул. Махачкалинська, 4; Одеський ліцей № 22 Одеської міської ради;

Волонтерський центр "Гостинна Хата": вул. Рішельєвська, 18; Одеська спеціалізована школа № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Нагадаємо, в Одесі, як і в інших містах України, надається допомога внутрішньо переміщеним особам, спрямована на їхню інтеграцію та підтримку. У місті налічується 79,3 тисячі внутрішньо переміщених осіб, які звернулися до районних управлінь соціального захисту населення.