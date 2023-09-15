Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесский гумштаб предоставил более 130 тысяч продуктовых наборов arrow

Одесский гумштаб предоставил более 130 тысяч продуктовых наборов

15 сентября 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесский гумштаб предоставил более 130 тысяч продуктовых наборов
Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Хаджибейском районе Одессы с начала войны работает городской гуманитарный штаб. Сейчас там работает 18 профессионалов и более 100 волонтеров, которые активно включаются в разгрузку, фасовку продуктов и сборку продовольственных наборов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

Во время своей работы городской гуманитарный штаб предоставил более 130 тысяч продуктовых наборов и издали почти 400 комплектов постельного белья. Кроме того, они организовали горячее питание более 300 человек и обеспечивают одеждой и обувью жителей района четыре раза в неделю.

Оказание гуманитарной помощи. Фото: Одесский городской совет

В Одессе существуют четыре городских гуманитарных штаба, расположенных в каждом районе. Также действует головной офис, куда поступают гуманитарные грузы со всего мира, и оттуда они распределяются между районами и другими сообществами, нуждающимися в помощи.

Где расположены гуманитарные центры

  • Муниципальный гуманитарный центр Киевского района: г. улица Ильфа и Петрова, 25, Одесский лицей №55;
  • Муниципальный гуманитарный центр Хаджибейского (ранее Малиновского) района: сквер Георгия Гамова, 3; Одесская народная церковь (по согласию БФ "Добрый Самарянин");
  • Муниципальный гуманитарный центр Приморского района ул. Приморская, 42 (по согласию Еврейской мессианской религиозной общины "Свет Мессии" (Ор Машиах) г. Одесса);
  • Муниципальный гуманитарный центр Пересыпского (ранее Суворовского) района: ул. Махачкалинская, 4; Одесский лицей №22 Одесского городского совета;
  • Волонтерский центр "Гостиная Хата": ул. Ришельевская, 18; Одесская специализированная школа № 117 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области.

Напомним, в Одессе, как и в других городах Украины, оказывается помощь внутренне перемещенным лицам, направленная на их интеграцию и поддержку. В городе насчитывается 79,3 тысячи внутренне перемещенных лиц, обратившихся в районные управления социальной защиты населения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Станут ли на военный учет женщины-депутаты: ответ нардепа ВРУ

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз