Одесский гумштаб предоставил более 130 тысяч продуктовых наборов

Фото: Одесский городской совет

В Хаджибейском районе Одессы с начала войны работает городской гуманитарный штаб. Сейчас там работает 18 профессионалов и более 100 волонтеров, которые активно включаются в разгрузку, фасовку продуктов и сборку продовольственных наборов.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Во время своей работы городской гуманитарный штаб предоставил более 130 тысяч продуктовых наборов и издали почти 400 комплектов постельного белья. Кроме того, они организовали горячее питание более 300 человек и обеспечивают одеждой и обувью жителей района четыре раза в неделю.

Оказание гуманитарной помощи. Фото: Одесский городской совет

В Одессе существуют четыре городских гуманитарных штаба, расположенных в каждом районе. Также действует головной офис, куда поступают гуманитарные грузы со всего мира, и оттуда они распределяются между районами и другими сообществами, нуждающимися в помощи.

Где расположены гуманитарные центры

Муниципальный гуманитарный центр Киевского района: г. улица Ильфа и Петрова, 25, Одесский лицей №55;

Муниципальный гуманитарный центр Хаджибейского (ранее Малиновского) района: сквер Георгия Гамова, 3; Одесская народная церковь (по согласию БФ "Добрый Самарянин");

Муниципальный гуманитарный центр Приморского района ул. Приморская, 42 (по согласию Еврейской мессианской религиозной общины "Свет Мессии" (Ор Машиах) г. Одесса);

Муниципальный гуманитарный центр Пересыпского (ранее Суворовского) района: ул. Махачкалинская, 4; Одесский лицей №22 Одесского городского совета;

Волонтерский центр "Гостиная Хата": ул. Ришельевская, 18; Одесская специализированная школа № 117 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области.

Напомним, в Одессе, как и в других городах Украины, оказывается помощь внутренне перемещенным лицам, направленная на их интеграцию и поддержку. В городе насчитывается 79,3 тысячи внутренне перемещенных лиц, обратившихся в районные управления социальной защиты населения.