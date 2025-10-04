Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеський кінофестиваль — стали відомі переможці конкурсу

Одеський кінофестиваль — стали відомі переможці конкурсу

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 13:30
Переможці Одеського міжнародного кінофестивалю 2025
Оркестр на сцені кінофестивалю. Фото: Одеський міжнародний кінофестиваль

16 Одеський міжнародний кінофестиваль назвав переможців. Головний приз за найкращий європейський повнометражний фільм отримала стрічка "Шість днів навесні". Українське кіно також здобуло відзнаки, серед яких особливе визнання отримав фільм "Простий солдат".

Про це повідомили в пресслужбі Одеського кінофестивалю.

Реклама
Читайте також:

Хто переміг

На церемонії закриття 16 Одеського міжнародного кінофестивалю головну нагороду "Золотий Дюк" у категорії "Найкращий європейський повнометражний фільм" отримав фільм "Шість днів навесні" режисера Жоакіма Лафосса (Франція, Люксембург, Бельгія). Спеціальний диплом міжнародного журі здобула картина "Ти — космос" Павла Острікова, а глядачі обрали її переможцем у головній номінації "Гран-прі". Фільм також отримав "Золотого Дюка" та грошову премію у 75 тисяч гривень.

Серед українських стрічок головну нагороду в документальній програмі здобув фільм "Простий солдат" режисерів Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса. Його також відзначила міжнародна федерація кінопреси ФІПРЕССІ. Дипломи журі отримали документальні роботи "Татова колискова" Лесі Дяк і "Музика буття" Геннадія Черномашинцева. У межах індустрійної секції Film Industry Office відзначили проєкти "Золоті лосини", "Заплутані", "Кожна смерть зменшує мене" та "Мрія Кіри". Окремо своїх переможців назвав і MEGOGO AI Film Fest: гран-прі отримав Євген Чернишов за роботу "Сеанс у психолога".

Нагадаємо, ми писали, що у Франції померла зірка італійського кіно Клаудія Кардінале. Також ми повідомляли, що президент США Трамп обіцяє запровадити 100% мито на іноземні фільми.

Одеса фільм Одеська область кінотеатри Новини Одеси перемога
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації