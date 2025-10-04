Переможці Одеського міжнародного кінофестивалю 2025

Оркестр на сцені кінофестивалю. Фото: Одеський міжнародний кінофестиваль

16 Одеський міжнародний кінофестиваль назвав переможців. Головний приз за найкращий європейський повнометражний фільм отримала стрічка "Шість днів навесні". Українське кіно також здобуло відзнаки, серед яких особливе визнання отримав фільм "Простий солдат".

Про це повідомили в пресслужбі Одеського кінофестивалю.

Реклама

Читайте також:

Хто переміг

На церемонії закриття 16 Одеського міжнародного кінофестивалю головну нагороду "Золотий Дюк" у категорії "Найкращий європейський повнометражний фільм" отримав фільм "Шість днів навесні" режисера Жоакіма Лафосса (Франція, Люксембург, Бельгія). Спеціальний диплом міжнародного журі здобула картина "Ти — космос" Павла Острікова, а глядачі обрали її переможцем у головній номінації "Гран-прі". Фільм також отримав "Золотого Дюка" та грошову премію у 75 тисяч гривень.

Серед українських стрічок головну нагороду в документальній програмі здобув фільм "Простий солдат" режисерів Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса. Його також відзначила міжнародна федерація кінопреси ФІПРЕССІ. Дипломи журі отримали документальні роботи "Татова колискова" Лесі Дяк і "Музика буття" Геннадія Черномашинцева. У межах індустрійної секції Film Industry Office відзначили проєкти "Золоті лосини", "Заплутані", "Кожна смерть зменшує мене" та "Мрія Кіри". Окремо своїх переможців назвав і MEGOGO AI Film Fest: гран-прі отримав Євген Чернишов за роботу "Сеанс у психолога".

Нагадаємо, ми писали, що у Франції померла зірка італійського кіно Клаудія Кардінале. Також ми повідомляли, що президент США Трамп обіцяє запровадити 100% мито на іноземні фільми.