Победители Одесского международного кинофестиваля 2025

Оркестр на сцене кинофестиваля. Фото: Одесский международный кинофестиваль

16 Одесский международный кинофестиваль назвал победителей. Главный приз за лучший европейский полнометражный фильм получила лента "Шесть дней весной". Украинское кино также получило награды, среди которых особое признание получил фильм "Простой солдат".

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского кинофестиваля.

Кто победил

На церемонии закрытия 16 Одесского международного кинофестиваля главную награду "Золотой Дюк" в категории "Лучший европейский полнометражный фильм" получил фильм "Шесть дней весной" режиссера Жоакима Лафосса (Франция, Люксембург, Бельгия). Специальный диплом международного жюри получила картина "Ты — космос" Павла Острикова, а зрители выбрали ее победителем в главной номинации "Гран-при". Фильм также получил "Золотого Дюка" и денежную премию в 75 тысяч гривен.

Среди украинских лент главную награду в документальной программе получил фильм "Простой солдат" режиссеров Артема Рыжикова и Хуана Камило Круса. Его также отметила международная федерация кинопрессы ФИПРЕССИ. Дипломы жюри получили документальные работы "Папина колыбельная" Леси Дяк и "Музыка бытия" Геннадия Черномашинцева. В рамках индустриальной секции Film Industry Office отметили проекты "Золотые лосины", "Запутанные", "Каждая смерть уменьшает меня" и "Мечта Киры". Отдельно своих победителей назвал и MEGOGO AI Film Fest: гран-при получил Евгений Чернышов за работу "Сеанс у психолога".

