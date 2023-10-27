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Одеський "Моряк" знайшов нового власника — подробиці

27 жовтня 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський "Моряк" знайшов нового власник
Будівля санаторію "Моряк". Фото: ФДМУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 27 жовтня, відбулися відкриті торги щодо продажу бази відпочинку в Одеській області. Власник "Моряка" віддав за нього втричі більше за оголошену вартість. 

Про це Новини.LIVE дізналися ыз системи електронних закупівель Prozorro.Продажі.

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Зазначимо, що ціна активу зросла з 800 тисяч до понад 2,5 мільйона гривень.

Хто став новим власником

Загалом за базу відпочинку змагалося 5 учасників, з яких переможцем став Кушніров Іван Вікторович. Він має заплатити за "Моряка" до оформлення всіх документів про право власності. 

Результати відкритого аукціону. Фото: скриншот

Місцеперебування "Моряка"

База відпочинку розташовується у Ренійському районі, у рекреаційній зоні біля озера Кагул. Заснований санаторій був в 1960-х роках як оздоровчий комплекс для працівників одеської залізниці. З 2023-го не використовувався. 

Що входить до складу комплексу

  • п’ять фінських будиночків ыз середньою площею 67 кв. м,
  • павільйон площею 105 кв. м,
  • будівлі яхт-клубу 151,1 кв. м та 78,5 кв. м,
  • вісім дерев’яних будинків площею по 42 кв. м кожен,
  • надвірні господарські будівлі, надвірні туалети та душові кабіни, альтанки та гойдалки.

Нагадаємо, прокуратура здобула перемогу в судовому розгляді позову щодо земельних ділянок, що належать до складу санаторію ім. Горького на вулиці Фонтанська дорога. Шість земельних ділянок загальною вартістю 48 мільйонів повернуто територіальній громаді Одеси.

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