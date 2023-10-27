Одесский "Моряк" нашел нового владелец

Одесский "Моряк" нашел нового владельца — подробности
Сегодня, 27 октября, прошли открытые торги по продаже базы отдыха в Одесской области. Владелец "Моряка" отдал за него втрое больше объявленной стоимости.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.Продажи.
Отметим, что цена актива выросла с 800 тысяч до более 2,5 миллиона гривен.
Кто стал новым владельцем
Всего за базу отдыха соперничали 5 участников, из которых победителем стал Кушниров Иван Викторович. Он должен заплатить за "Моряк" до оформления всех документов о праве собственности.
Местонахождение "Моряка"
База отдыха располагается в Ренийском районе, в рекреационной зоне у озера Кагул. Основан санаторий в 1960-х годах в качестве оздоровительного комплекса для работников одесской железной дороги. С 2023 года не использовался.
Что входит в состав комплекса
- пять финских домиков со средней площадью 67 кв. м,
- павильон площадью 105 кв. м,
- здания яхт-клуба 151,1 кв. м и 78,5 кв. м,
- восемь деревянных домов площадью по 42 кв. м каждый,
- дворовые хозяйственные постройки, дворовые туалеты и душевые кабины, беседки и качели.
Напомним, прокуратура одержала победу в судебном разбирательстве по земельным участкам, входящим в состав санатория им. Горького на улице Фонтанская дорога. Шесть земельных участков общей стоимостью 48 миллионов возвращено территориальной громаде Одессы.
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