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Одесский "Моряк" нашел нового владельца — подробности

27 октября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесский "Моряк" нашел нового владелец
Здание санатория "Моряк". Фото: ФГИУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 27 октября, прошли открытые торги по продаже базы отдыха в Одесской области. Владелец "Моряка" отдал за него втрое больше объявленной стоимости.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.Продажи.

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Отметим, что цена актива выросла с 800 тысяч до более 2,5 миллиона гривен.

Кто стал новым владельцем

Всего за базу отдыха соперничали 5 участников, из которых победителем стал Кушниров Иван Викторович. Он должен заплатить за "Моряк" до оформления всех документов о праве собственности.

Результаты открытого аукциона. Фото: скриншот

Местонахождение "Моряка"

База отдыха располагается в Ренийском районе, в рекреационной зоне у озера Кагул. Основан санаторий в 1960-х годах в качестве оздоровительного комплекса для работников одесской железной дороги. С 2023 года не использовался.

Что входит в состав комплекса

  • пять финских домиков со средней площадью 67 кв. м,
  • павильон площадью 105 кв. м,
  • здания яхт-клуба 151,1 кв. м и 78,5 кв. м,
  • восемь деревянных домов площадью по 42 кв. м каждый,
  • дворовые хозяйственные постройки, дворовые туалеты и душевые кабины, беседки и качели.

Напомним, прокуратура одержала победу в судебном разбирательстве по земельным участкам, входящим в состав санатория им. Горького на улице Фонтанская дорога. Шесть земельных участков общей стоимостью 48 миллионов возвращено территориальной громаде Одессы.

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