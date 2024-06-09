Уряд погодив примусове вилучення у власність держави Одеського НПЗ

Одеський нафтопереробний завод. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про примусове вилучення в інтересах держави Одеського нафтопереробного заводу (НПЗ). Це дозволяє примусово вилучити 99,5766 % акцій заводу, які належали Російській Федерації та її резидентам.

Про це повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Історія Одеського НПЗ

Одеський нафтопереробний завод є одним із п'яти нафтопереробних заводів України. З 2014 року він припинив випуск нафтопродуктів. До арешту НПЗ належав проросійському бізнесмену Сергію Курченку, який придбав його у російської компанії "Лукойл". Завод став частиною групи "ВЕТЕК". У 2012-2014 роках на територію України завозили нафтопродукти під виглядом транзиту, які фактично продавалися в країні без сплати податків і зборів.

Коли відновить роботу Одеський НПЗ

Зазначимо, що наразі на Одеський НПЗ накладено арешт і він перебуває в управлінні АРМА. Його роботу планують відновити цього року. Активи НПЗ можуть бути передані в управління державної нафтопереробної компанії "Укртатнафта" або новоствореному державному підприємству на певний період.

Нагадаємо, правоохоронці викрили учасників злочинного угруповання, які протягом кількох років розкрадали державні землі на узбережжі Одещини. Спільники, серед яких і заступник голови міськради, за фіктивними документами оформили на підставних осіб ділянки.