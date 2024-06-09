Правительство согласовало принудительное изъятие в собственность государства Одесского НПЗ

Одесский нефтеперерабатывающий завод. Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины принял решение о принудительном изъятии в интересах государства Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Это позволяет принудительно изъять 99,5766 % акций завода, принадлежавших Российской Федерации и ее резидентам.

Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Читайте также:

История Одесского НПЗ

Одесский нефтеперерабатывающий завод является одним из пяти нефтеперерабатывающих заводов Украины. С 2014 г. он прекратил выпуск нефтепродуктов. К аресту НПЗ принадлежал пророссийскому бизнесмену Сергею Курченко, который приобрел его у российской компании "Лукойл". Завод стал частью группы "ВЕТЕК". В 2012-2014 годах на территорию Украины завозили нефтепродукты под видом транзита, которые фактически продавались в стране без уплаты налогов и сборов.

Когда возобновит работу Одесский НПЗ

Отметим, что на Одесский НПЗ наложен арест и он находится в управлении АРМА. Его работу планируется возобновить в этом году. Активы НПЗ могут быть переданы в управление государственной нефтеперерабатывающей компании "Укртатнафта" или вновь государственному предприятию на определенный период.

Напомним, правоохранители разоблачили участников преступной группировки, которые в течение нескольких лет разворовывали государственные земли на побережье Одесчины. Сообщники, среди которых и заместитель председателя горсовета, по фиктивным документам оформили на подставных лиц участки.