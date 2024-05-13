Розкрали землі на узбережжі Дністровського лиману — викрито організовану групу

На Одещині викрили учасників зллочинного угрупування. Фото: СБУ

Правоохоронці викрили учасників злочинного угрупування, які протягом кількох років розкрадали державні землі на узбережжі Одещини. Спільники, серед яких і заступник голови міськради, за фіктивними документами оформили на підставних осіб ділянки.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі справи

Директор приватного землевпорядного підприємства залучила до"бізнес-плану" свого чоловіка, який був сертифікованим інженером-землевпорядником на їхній фірмі, а згодом обраний депутатом Білгород-Дністровської міської ради і обійняв в ній одну із керівних посад. Крім того, до схеми жінка залучила і знайомих: депутата однієї із сільських об’єднаних територіальних громад та спеціалістку із земельних питань тієї ж сільради.



Правоохоронці затримали учасницю угрупування. Фото: Одеська обласна прокуратура

Спільники з червня 2020 року по квітень 2023 року підробляли офіційні документи про нібито наявність на ділянці будівлі ще з 1992 року. Це стало підставою для зловмисників надалі безкоштовно передавати у власність своїм родичам та знайомим землі на березі Дністровського лиману.Спільники планували легалізувати та продати ділянки добросовісним покупцям.

У такий спосіб підозрювані заволоділи сімома земельними ділянками площею понад 1,5 га на узбережжі Дністровського лиману, з яких дві ділянки організатор встигла продати.

Що загрожує

Усім фігурантам повідомлено про підозри:

за ч. 4 ст. 190 ККУ (придбання права на майно, шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою,

ч. 2 ст. 209 ККУ (легалізація, відмивання майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 ККУ (підробка документів та їх використання, вчинене організованою групою осіб).

Троє підозрюваних наразі вже затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. На землі, отримані ними злочинним шляхом, накладено арешт.

Слідство триває. За скоєне правопорушникам загрожує до 12-ти років позбавленням волі з конфіскацією майна.

Випадки привласнення земель

Ми раніше писали, що посадовці однієї із сільрад Миколаївської області незаконно віддали у комунальну власність ділянки лісового фонду вартістю понад 12 мільйонів гривень. Наразі землі повернули державі.

Також ми повідомляли, що колишні посадовці Держгеокадастру у Миколаївській області незаконно віддали у приватну власність земельні ділянки площею понад 20 га. Наразі усім фігурантам повідомили про підозри, їм загрожує обмеження волі.