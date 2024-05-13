Разворовали земли на побережье Днестровского лимана — разоблачена организованная группа

В Одесской области разоблачили участников преступной группировки. Фото: СБУ

Стражи порядка разоблачили участников преступной группировки, которые в течение нескольких лет разворовывали государственные земли на побережье Одесщины. Сообщники, среди которых и заместитель председателя горсовета, по фиктивным документам оформили на подставных лиц участки.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали дела

Директор частного землеустроительного предприятия привлекла к "бизнес-плану" своего мужа, который был сертифицированным инженером-землеустроителем на их фирме, а впоследствии избран депутатом Белгород-Днестровского городского совета и занял в нем одну из руководящих должностей. Кроме того, в схему женщина привлекла и знакомых: депутата одной из сельских объединенных территориальных общин и специалиста по земельным вопросам того же сельсовета.

Правоохранители задержали участницу группировки. Фото: Одесская областная прокуратура

Сообщники с июня 2020 года по апрель 2023 года подделывали официальные документы о якобы наличии на участке здания еще с 1992 года. Это стало основанием для злоумышленников в дальнейшем бесплатно передавать в собственность своим родственникам и знакомым земли на берегу Днестровского лимана. Сообщники планировали легализовать и продать участки добросовестным покупателям.

Таким образом, подозреваемые завладели семью земельными участками площадью более 1,5 га на побережье Днестровского лимана, из которых два участка организатор успела продать.

Что угрожает

Всем фигурантам сообщено о подозрениях:

по ч. 4 ст. 190 УК (приобретение права на имущество, путем обмана (мошенничество), совершенное организованной группой,

ч. 2 ст. 209 УК (легализация, отмывание имущества, полученного преступным путем),

ч. 3 ст. 28 ч. 3, 4 ст. 358 УК (подделка документов и их использование, совершенная организованной группой лиц).

Трое подозреваемых уже задержаны, решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей. На земли, полученные преступным путем, наложен арест.

Следствие продолжается. За совершенное правонарушителям грозит до 12 лет лишением свободы с конфискацией имущества.

Случаи присвоения земель

Мы ранее писали, что должностные лица одного из сельсоветов Николаевской области незаконно отдали в коммунальную собственность участки лесного фонда стоимостью более 12 миллионов гривен. Пока земли вернули государству.

Также мы сообщали, что бывшие должностные лица Госгеокадастра в Николаевской области незаконно отдали в частную собственность земельные участки площадью более 20 га. Все фигуранты сообщили о подозрениях, им грозит ограничение свободы.