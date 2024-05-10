Розпорядились лісами власний розсуд — на Миколаївщині викрили чергові оборудки з землею

На Миколаївщині повернули ліси у держвласність. Ілюстративне фото: pixabay

Посадовці однієї з сільрад Миколаївської області незаконно віддали у комунальну власність ділянки лісового фонду вартістю понад 12 мільйонів гривень. Наразі землі повернули державі.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Подробиці справи

Посадовці Миколаївської ОВА та Коблівської сільської ради уклали незаконне розпорядження про передачу землі лісового фонду України з державної власності у комунальну. Землі знаходяться в прибережних захисних смугах Чорного моря та Тилігульського лиману. Площа ділянки склала понад 1,5 гектарів, а вартість — більше 12 мільйонів гривень.

Вирок суду

Господарський суд Миколаївської області задовольнив позов повністю. Зазначені землі зобов’язано повернути законному власнику — державі в особі Миколаївської ОВА.

Інші оборудки із земельними ділянками

Ми повідомляли, що колишні посадовці Держгеокадастру у Миколаївській області незаконно віддали у приватну власність земельні ділянки площею понад 20 га. Наразі усім фігурантам повідомили про підозри, їм загрожує обмеження волі.

Ми також писали, що в Миколаївській області посадовець лісогосподарського підприємства незаконно роздавав землі в оренду фермерам. Таким чином, він завдав збитків державі на понад 45 мільйонів гривень.

Додамо, що на Одещині прокурори повернули у державну власність земельну ділянку площею понад 240 га. До цього землю незаконно вилучили з лісового фонду.