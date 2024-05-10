Розпорядились лісами власний розсуд — на Миколаївщині викрили чергові оборудки з землею
Посадовці однієї з сільрад Миколаївської області незаконно віддали у комунальну власність ділянки лісового фонду вартістю понад 12 мільйонів гривень. Наразі землі повернули державі.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.
Подробиці справи
Посадовці Миколаївської ОВА та Коблівської сільської ради уклали незаконне розпорядження про передачу землі лісового фонду України з державної власності у комунальну. Землі знаходяться в прибережних захисних смугах Чорного моря та Тилігульського лиману. Площа ділянки склала понад 1,5 гектарів, а вартість — більше 12 мільйонів гривень.
Вирок суду
Господарський суд Миколаївської області задовольнив позов повністю. Зазначені землі зобов’язано повернути законному власнику — державі в особі Миколаївської ОВА.
Інші оборудки із земельними ділянками
Ми повідомляли, що колишні посадовці Держгеокадастру у Миколаївській області незаконно віддали у приватну власність земельні ділянки площею понад 20 га. Наразі усім фігурантам повідомили про підозри, їм загрожує обмеження волі.
Ми також писали, що в Миколаївській області посадовець лісогосподарського підприємства незаконно роздавав землі в оренду фермерам. Таким чином, він завдав збитків державі на понад 45 мільйонів гривень.
Додамо, що на Одещині прокурори повернули у державну власність земельну ділянку площею понад 240 га. До цього землю незаконно вилучили з лісового фонду.
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