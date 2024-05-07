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У власність держави повернулись майже 240 гектарів землі — деталі

7 травня 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У власність держави повернулись майже 240 гектарів землі — деталі
Землі, які повернули у власність держави. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прокурори повернули у державну власність земельну ділянку площею понад 240 га. До цього землю незаконно вилучили з лісового фонду. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці справи

У Біляївській міськраді, що на Одещині, незаконно передали земельну ділянку, площею 240 га, у комунальну власність. На підставі цього, вона була вилучена з лісового фонду та використовувалась не за призначенням. 

Господарський суд Одеської області своїм рішенням повернув ділянку у державну власність. Вартість землі становить сім мільярдів гривень.

Землі, повернуті державі

Ми раніше писали, що прокурори повернули у державну власність лісогосподарчі землі площею понад 500 га. До цього три ділянки були незаконно передані в оренду одному з товариств Одещини.

Також ми повідомляли, що Господарський суд Одеської області повернув у державну власність найбільше штучне озеро України. Водойму протягом тривалого часу використовувало одне з одеських підприємств для рибного промислу.

Додамо, що на Миколаївщині прокуратура подала позов до суду щодо повернення земельної ділянки у водному фонді у власність держави через порушення умов договору оренди. Йдеться про понад 150 гектарів.

Одеса
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Миколаїв
тяжкі злочини
Одеська область
Миколаївська область
прокуратура

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