В собственность государства вернулись почти 240 гектаров земли — детали

Земли, вернувшиеся в собственность государства. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры вернули в государственную собственность земельный участок площадью более 240 га. До этого землю незаконно изъяли из лесного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Подробности дела

В Беляевском горсовете на Одесщине незаконно передали земельный участок площадью 240 га в коммунальную собственность. На основании этого она была изъята из лесного фонда и использовалась не по назначению.

Хозяйственный суд Одесской области своим решением возвратил участок в государственную собственность. Стоимость земли составляет семь миллиардов гривен.

Земли, возвращенные государству

Мы ранее писали, что прокуроры вернули в государственную собственность лесохозяйственные земли площадью более 500 га. До этого три участка были незаконно переданы в аренду одному из обществ Одесской области.

Также мы сообщали, что Хозяйственный суд Одесской области вернул в государственную собственность самое искусственное озеро Украины. Водоема в течение длительного времени использовало одно из одесских предприятий для рыбного промысла.

Добавим, что в Николаевской области прокуратура подала иск в суд о возвращении земельного участка в водном фонде в собственность государства из-за нарушения условий договора аренды. Речь идет о более чем 150 гектарах.