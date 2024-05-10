Распорядились лесами на свое усмотрение — на Николаевщине раскрыли очередные сделки с землей

В Николаевской области вернули леса в госсобственность. Иллюстративное фото: pixabay

Чиновники одного из сельсоветов Николаевской области незаконно отдали в коммунальную собственность участки лесного фонда стоимостью более 12 миллионов гривен. На сегодняшний день земли вернули государству.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Подробности дела

Чиновники Николаевского ОВА и Коблевского сельского совета заключили незаконное распоряжение о передаче земли лесного фонда Украины из государственной собственности в коммунальную. Земли находятся в прибрежных защитных полосах Черного моря и Тилигульского лимана. Площадь участка составила более 1,5 гектара, а стоимость — более 12 миллионов гривен.

Приговор суда

Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск полностью. Указанные земли обязаны вернуть законному владельцу — государству в лице Николаевской ОВД.

Другие сделки с земельными участками

Мы сообщали, что бывшие должностные лица Госгеокадастра в Николаевской области незаконно отдали в частную собственность земельные участки площадью более 20 га. Все фигуранты сообщили о подозрениях, им грозит ограничение свободы.

Мы также писали, что в Николаевской области чиновник лесохозяйственного предприятия незаконно раздавал земли в аренду фермерам. Таким образом, он нанес ущерб государству более чем на 45 миллионов гривен.

Добавим, что в Одесской области прокуроры вернули в государственную собственность земельный участок площадью более 240 га. До этого землю незаконно изъяли из лесного фонда.