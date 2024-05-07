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Роздавали державні землі — на Миколаївщині викрили посадовців

7 травня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Роздавали державні землі — на Миколаївщині викрили посадовців
Миколаївські посадовці роздавали земельні ділянки. Ілюстративне фото: emlakjet.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Колишні посадовці Держгеокадастру у Миколаївській області незаконно віддали у приватну власність земельні ділянки площею понад 20 га. Наразі усім фігурантам повідомили про підозри, їм загрожує обмеження волі.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Подробиці справи

Три ексначальники ГУ Держгеокадастру на Миколаївщині упродовж тривалого часу видавали накази про безоплатну передачу земельних ділянок. Під час слідства виявили, що власниками майна ставали ті, хто раніше вже скористався правом безплатного отримання ділянки.

Загалом слідчі встановили 11 фактів незаконної передачі землі загальною площею понад 20 га. Наразі на зазначені земельні ділянки накладено арешт.

Яке покарання загрожує

Колишнім посадовцям повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років.

Інші оборудки із земельними ділянками

Ми раніше писали, що в Миколаївській області посадовець лісогосподарського підприємства незаконно роздавав землі в оренду фермерам. Таким чином, він завдав збитків державі на понад 45 мільйонів гривень.

Також ми писали, що на Одещині прокурори повернули у державну власність земельну ділянку площею понад 240 га. До цього землю незаконно вилучили з лісового фонду.

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