Раздавали государственные земли — в Николаевской области разоблачили чиновников

Николаевские чиновники раздавали земельные участки. Иллюстративное фото: emlakjet.com

Бывшие должностные лица Госгеокадастра в Николаевской области незаконно отдали в частную собственность земельные участки площадью более 20 га. Всем фигурантам сообщили о подозрениях, им грозит ограничение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читайте также:

Подробности дела

Три эксначальника ГУ Госгеокадастра в Николаевской области на протяжении длительного времени издавали приказы о безвозмездной передаче земельных участков. В ходе следствия обнаружили, что владельцами имущества становились те, кто раньше уже воспользовался правом бесплатного получения участка.

В общей сложности следователи установили 11 фактов незаконной передачи земли общей площадью более 20 га. На указанные земельные участки наложен арест.

Какое наказание грозит

Бывшим чиновникам доложено о подозрении в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Другие сделки с земельными участками

Мы ранее писали, что в Николаевской области чиновник лесохозяйственного предприятия незаконно раздавал земли в аренду фермерам. Таким образом, он нанес ущерб государству более чем на 45 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области прокуроры вернули в государственную собственность земельный участок площадью более 240 га. До этого землю незаконно изъяли из лесного фонда.