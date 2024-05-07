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Раздавали государственные земли — в Николаевской области разоблачили чиновников

7 мая 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Раздавали государственные земли — в Николаевской области разоблачили чиновников
Николаевские чиновники раздавали земельные участки. Иллюстративное фото: emlakjet.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Бывшие должностные лица Госгеокадастра в Николаевской области незаконно отдали в частную собственность земельные участки площадью более 20 га. Всем фигурантам сообщили о подозрениях, им грозит ограничение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Подробности дела

Три эксначальника ГУ Госгеокадастра в Николаевской области на протяжении длительного времени издавали приказы о безвозмездной передаче земельных участков. В ходе следствия обнаружили, что владельцами имущества становились те, кто раньше уже воспользовался правом бесплатного получения участка.

В общей сложности следователи установили 11 фактов незаконной передачи земли общей площадью более 20 га. На указанные земельные участки наложен арест.

Какое наказание грозит

Бывшим чиновникам доложено о подозрении в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Другие сделки с земельными участками

Мы ранее писали, что в Николаевской области чиновник лесохозяйственного предприятия незаконно раздавал земли в аренду фермерам. Таким образом, он нанес ущерб государству более чем на 45 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области прокуроры вернули в государственную собственность земельный участок площадью более 240 га. До этого землю незаконно изъяли из лесного фонда.

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