Раздавали государственные земли — в Николаевской области разоблачили чиновников
Бывшие должностные лица Госгеокадастра в Николаевской области незаконно отдали в частную собственность земельные участки площадью более 20 га. Всем фигурантам сообщили о подозрениях, им грозит ограничение свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Подробности дела
Три эксначальника ГУ Госгеокадастра в Николаевской области на протяжении длительного времени издавали приказы о безвозмездной передаче земельных участков. В ходе следствия обнаружили, что владельцами имущества становились те, кто раньше уже воспользовался правом бесплатного получения участка.
В общей сложности следователи установили 11 фактов незаконной передачи земли общей площадью более 20 га. На указанные земельные участки наложен арест.
Какое наказание грозит
Бывшим чиновникам доложено о подозрении в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Другие сделки с земельными участками
Мы ранее писали, что в Николаевской области чиновник лесохозяйственного предприятия незаконно раздавал земли в аренду фермерам. Таким образом, он нанес ущерб государству более чем на 45 миллионов гривен.
Также мы писали, что в Одесской области прокуроры вернули в государственную собственность земельный участок площадью более 240 га. До этого землю незаконно изъяли из лесного фонда.
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