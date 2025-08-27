Відео
Головна Одеса Одеський припортовий виставили на торги — яка вартість

Одеський припортовий виставили на торги — яка вартість

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 09:25
ОПЗ на Одещині виставлено на продаж - яка ціна
ОПЗ на Одещині. Фото ілюстративне: agropolit.com

Одеський припортовий завод у Південному було виставлено на продаж. Ціна підприємства склала майже 4,5 млрд гривень, а покупець має зберегти основні види діяльності виробництва протягом 5 років.

Про це повідомяє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Продаж ОПЗ

Кабінет Міністрів України затвердив продаж 99,5667% акцій "Одеського припортового заводу" на електронному аукціоні. Підготовку до реалізації підприємства як одного з ключових об'єктів великої приватизації уряд розпочав ще у грудні 2024 року.

Стартова ціна продажу державного пакета акцій ОПЗ склала 4 млрд 488 млн 523 тис. гривень. Зазначається, що ця вартість не враховує додаткових зобовʼязань, які впливають на реальну ціну активів. 

Основними умовами продажу є:

  • збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років;
  • здійснення інвестицій у сумі не менше 500 млн грн протягом 5 років;
  • погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 1 року;
  • погашення протягом 5 років простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними/юридичними особами, щодо яких застосовано санкції відповідно до ЗУ "Про санкції", та пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни/резиденти РФ та Республіки Білорусь;
  • забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємства;
  • дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Фонд державного майна має щорічно інформувати Кабінет Міністрів України про виконання покупцем цих умов договору. В уряді впевнені, що приватизація цього заводу дасть можливість відновити його роботу.

"Серед пріоритетів уряду — велика приватизація, зробити управління державними активами ефективними, щоб перетворювати державні ресурси на економічну цінність для країни. Продаж такого великого обʼєкту як ОПЗ це шанс відновити його роботу, створити нові робочі місця, а також залучити кошти в державний бюджет", — каже заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Що відомо про ОПЗ

Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" у Південному призначено для виробництва хімічної продукції та відвантаження її морським транспортом на експорт.

У вересні 2021 року виробництво припинило випуск основної хімічної продукції, зокрема аміаку через проблеми з постачанням газу та низької вартості товару на світовому ринку. У квітні 2022 року було заявлено про консервацію заводу і відправлення працівників у безстрокові відпустки. А нещодавно на ОПЗ в результаті атак РФ була призупинена перевалка зерна, яка складала єдину статтю дохода підприємства.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зупинку перевалки зерна на ОПЗ. А також про те, де зведуть завод з виробництва зеленого водорода.

Одеса Одеська область ОПЗ Новини Одеси продаж
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
