ОПЗ на Одещині виставлено на продаж - яка ціна

ОПЗ на Одещині. Фото ілюстративне: agropolit.com

Одеський припортовий завод у Південному було виставлено на продаж. Ціна підприємства склала майже 4,5 млрд гривень, а покупець має зберегти основні види діяльності виробництва протягом 5 років.

Про це повідомяє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Реклама

Читайте також:

Продаж ОПЗ

Кабінет Міністрів України затвердив продаж 99,5667% акцій "Одеського припортового заводу" на електронному аукціоні. Підготовку до реалізації підприємства як одного з ключових об'єктів великої приватизації уряд розпочав ще у грудні 2024 року.

Стартова ціна продажу державного пакета акцій ОПЗ склала 4 млрд 488 млн 523 тис. гривень. Зазначається, що ця вартість не враховує додаткових зобовʼязань, які впливають на реальну ціну активів.

Основними умовами продажу є:

збереження основних видів діяльності підприємства протягом 5 років;

здійснення інвестицій у сумі не менше 500 млн грн протягом 5 років;

погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом протягом 1 року;

погашення протягом 5 років простроченої кредиторської заборгованості, крім заборгованості перед фізичними/юридичними особами, щодо яких застосовано санкції відповідно до ЗУ "Про санкції", та пов’язаними з ними особами, а також кредиторами, бенефіціаром яких є громадяни/резиденти РФ та Республіки Білорусь;

забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємства;

дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Фонд державного майна має щорічно інформувати Кабінет Міністрів України про виконання покупцем цих умов договору. В уряді впевнені, що приватизація цього заводу дасть можливість відновити його роботу.

"Серед пріоритетів уряду — велика приватизація, зробити управління державними активами ефективними, щоб перетворювати державні ресурси на економічну цінність для країни. Продаж такого великого обʼєкту як ОПЗ — це шанс відновити його роботу, створити нові робочі місця, а також залучити кошти в державний бюджет", — каже заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Що відомо про ОПЗ

Акціонерне товариство "Одеський припортовий завод" у Південному призначено для виробництва хімічної продукції та відвантаження її морським транспортом на експорт.

У вересні 2021 року виробництво припинило випуск основної хімічної продукції, зокрема аміаку через проблеми з постачанням газу та низької вартості товару на світовому ринку. У квітні 2022 року було заявлено про консервацію заводу і відправлення працівників у безстрокові відпустки. А нещодавно на ОПЗ в результаті атак РФ була призупинена перевалка зерна, яка складала єдину статтю дохода підприємства.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про зупинку перевалки зерна на ОПЗ. А також про те, де зведуть завод з виробництва зеленого водорода.