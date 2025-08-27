Видео
Главная Одесса Одесский припортовый выставили на торги — какая стоимость

Одесский припортовый выставили на торги — какая стоимость

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 09:25
ОПЗ в Одесской области выставлен на продажу - какая цена
ОПЗ в Одесской области. Фото иллюстративное: agropolit.com

Одесский припортовый завод в Пивденном был выставлен на продажу. Цена предприятия составила почти 4,5 млрд гривен, а покупатель должен сохранить основные виды деятельности производства в течение 5 лет.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также:

Продажа ОПЗ

Кабинет Министров Украины утвердил продажу 99,5667% акций "Одесского припортового завода" на электронном аукционе. Подготовку к реализации предприятия, как одного из ключевых объектов большой приватизации, правительство начало еще в декабре 2024 года.

Стартовая цена продажи государственного пакета акций ОПЗ составила 4 млрд 488 млн 523 тыс. гривен. Отмечается, что эта стоимость не учитывает дополнительных обязательств, которые влияют на реальную цену активов.

Основными условиями продажи являются:

  • сохранение основных видов деятельности предприятия в течение 5 лет;
  • осуществление инвестиций в сумме не менее 500 млн грн в течение 5 лет;
  • погашение долгов по заработной плате и перед бюджетом в течение 1 года;
  • погашение в течение 5 лет просроченной кредиторской задолженности, кроме задолженности перед физическими/юридическими лицами, в отношении которых применены санкции в соответствии с ЗУ "О санкциях", и связанными с ними лицами, а также кредиторами, бенефициаром которых являются граждане/резиденты РФ и Республики Беларусь;
  • обеспечение социальных гарантий работникам предприятия;
  • соблюдение требований природоохранного законодательства.

Фонд государственного имущества должен ежегодно информировать Кабинет Министров Украины о выполнении покупателем этих условий договора. В правительстве уверены, что приватизация этого завода даст возможность восстановить его работу.

"Среди приоритетов правительства — большая приватизация, сделать управление государственными активами эффективными, чтобы превращать государственные ресурсы в экономическую ценность для страны. Продажа такого крупного объекта как ОПЗ — это шанс восстановить его работу, создать новые рабочие места, а также привлечь средства в государственный бюджет", — говорит заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак.

Что известно об ОПЗ

Акционерное общество "Одесский припортовый завод" в Пивденном предназначено для производства химической продукции и отгрузки ее морским транспортом на экспорт.

В сентябре 2021 года производство прекратило выпуск основной химической продукции, в частности, аммиака, из-за проблем с поставками газа и низкой стоимости товара на мировом рынке. В апреле 2022 года было заявлено о консервации завода и отправке работников в бессрочные отпуска. А недавно на ОПЗ в результате атак РФ была приостановлена перевалка зерна, которая составляла единственную статью дохода предприятия.

Напомним, недавно мы писали об остановке перевалки зерна на ОПЗ. А также о том, где построят  завод по производству зеленого водорода.

Одесса Одесская область ОПЗ Новости Одессы продажа
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
