В Одесі суд виправдав солдата, який пішов у СЗЧ

Військовий у кайданках. Фото: Мережа права

Одеський суд ухвалив рішення щодо мобілізованого солдата, який самовільно залишив розташування частини. Його звільнили від кримінальної відповідальності, адже він добровільно погодився повернутися до виконання військових обов’язків.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися Київського районного суду м. Одеса.

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Деталі справи

Слідством встановлено, що солдат у квітні 2024 року залишив військову частину, порушивши закон, і провів цей час поза службою. Однак зміни у законодавстві передбачають амністію за умови добровільного повернення до війська.

Через ці умови прокурор клопотав про закриття справи. Зі свого боку командир військової частини підтвердив готовність прийняти військового назад.

Вирок суду

Суд визнав підстави клопотання обґрунтованими, зобов’язав обвинуваченого повернутися до частини протягом 72 годин і закрив кримінальне провадження. Військовослужбовець був звільнений з-під варти в залі суду та заступив до виконання службових обовʼязків.

Нагадаємо, одеського військового Гнезділова звільнили з-під варти.

Також ми писали, що суд на колишнім керівником поліції Одеської області затягується.