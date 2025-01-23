В Одессе суд оправдал солдата, который ушел в СЗЧ

Одесский суд оправдал ушедшего в СЗЧ военного — какое условие
Одесский суд принял решение относительно мобилизованного солдата, который самовольно оставил расположение части. Его освободили от уголовной ответственности, ведь он добровольно согласился вернуться к выполнению военных обязанностей.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали Киевского районного суда г. Одесса.
Детали дела
Следствием установлено, что солдат в апреле 2024 года оставил воинскую часть, нарушив закон, и провел это время вне службы. Однако изменения в законодательстве предусматривают амнистию при условии добровольного возвращения в армию.
Из-за этих условий прокурор ходатайствовал о закрытии дела. Со своей стороны командир воинской части подтвердил готовность принять военного обратно.
Приговор суда
Суд признал основания ходатайства обоснованными, обязал обвиняемого вернуться в часть в течение 72 часов и закрыл уголовное производство. Военнослужащий был освобожден из-под стражи в зале суда и заступил к выполнению служебных обязанностей.
Напомним, одесского военного Гнездилова освободили из-под стражи.
Также мы писали, что суд на бывшим руководителем полиции Одесской области затягивается.
Читайте Новини.LIVE!