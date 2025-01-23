В Одессе суд оправдал солдата, который ушел в СЗЧ

Военный в наручниках. Фото: Сеть права

Одесский суд принял решение относительно мобилизованного солдата, который самовольно оставил расположение части. Его освободили от уголовной ответственности, ведь он добровольно согласился вернуться к выполнению военных обязанностей.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали Киевского районного суда г. Одесса.

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Детали дела

Следствием установлено, что солдат в апреле 2024 года оставил воинскую часть, нарушив закон, и провел это время вне службы. Однако изменения в законодательстве предусматривают амнистию при условии добровольного возвращения в армию.

Из-за этих условий прокурор ходатайствовал о закрытии дела. Со своей стороны командир воинской части подтвердил готовность принять военного обратно.

Приговор суда

Суд признал основания ходатайства обоснованными, обязал обвиняемого вернуться в часть в течение 72 часов и закрыл уголовное производство. Военнослужащий был освобожден из-под стражи в зале суда и заступил к выполнению служебных обязанностей.

Напомним, одесского военного Гнездилова освободили из-под стражи.

Также мы писали, что суд на бывшим руководителем полиции Одесской области затягивается.