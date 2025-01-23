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Одесский суд оправдал ушедшего в СЗЧ военного — какое условие

23 января 2025 22:22
Рвачова Анастасия - редактор
В Одессе суд оправдал солдата, который ушел в СЗЧ
Военный в наручниках. Фото: Сеть права
Рвачова Анастасия - редактор

Одесский суд принял решение относительно мобилизованного солдата, который самовольно оставил расположение части. Его освободили от уголовной ответственности, ведь он добровольно согласился вернуться к выполнению военных обязанностей.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали Киевского районного суда г. Одесса.

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Детали дела

Следствием установлено, что солдат в апреле 2024 года оставил воинскую часть, нарушив закон, и провел это время вне службы. Однако изменения в законодательстве предусматривают амнистию при условии добровольного возвращения в армию.

Из-за этих условий прокурор ходатайствовал о закрытии дела. Со своей стороны командир воинской части подтвердил готовность принять военного обратно.

Приговор суда

Суд признал основания ходатайства обоснованными, обязал обвиняемого вернуться в часть в течение 72 часов и закрыл уголовное производство. Военнослужащий был освобожден из-под стражи в зале суда и заступил к выполнению служебных обязанностей.

Напомним, одесского военного Гнездилова освободили из-под стражи.

Также мы писали, что суд на бывшим руководителем полиции Одесской области затягивается.

Одесса суд правосудие армия Новости Одессы СОЧ украинские военные

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07:42 На Киевщине из-за атаки есть погибшие и раненые, повреждены дома

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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