Працівники освіти отримають муніципальнід оплати — хто саме

Одеським працівникам освіти виплатять доплати — скільки
Депутати Одеської Міської ради запровадили щомісячні муніципальні доплати для всіх працівників освіти. А програму розвитку цієї галузі збільшили на 532 мільйони гривень.
Про це сьогодні йшлося на сесії Одеської міської ради.
Нестача кадрів
Програму розвитку освіти на 2025 рік збільшили на 532 мільйни гривень порівняно з 2024-м. 220 мільйонів з цієї суми підуть на доплати працівникам цієї галузі. Таким чином депутати хочуть вирішити проблему нестачі кадрів, що сталася через низьку заробітну плату (середня зп вчителя — 13 тисяч гривень). Наразі в місті тисяча вільних вакансій серед технічних працівників освітніх закладів.
"Ми бачимо, як скорочуються вчителі, вихователі, педагоги, які закінчили вуз і не йдуть працювати за професією, тому що на ту зарплату неможливо жити молодим спеціалістам, а якщо є родина, то це дуже низькі зарплати", — сказав мер міста Генадій Труханов.
Хто отримає муніципальні доплати
У 2025 році педагоги шкіл, садків та позашкільних закладів отримають по 2 тисячі гривень щомісячної муніципальної доплати. Бібліотекарі, медичні працівники, технічний персонал та кухарі у садах — 1 тисячі гривень. Молоді спеціалісти у цій галузі будуть отримувати від міста по 3 тисячі гривень.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про звернення депутатів до Олега Кіпера. А також про ранковий мітинг під мерією.
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