Працівники освіти отримають муніципальнід оплати — хто саме

Шкільний кабінет. Фото ілюстративне: Освіта24

Депутати Одеської Міської ради запровадили щомісячні муніципальні доплати для всіх працівників освіти. А програму розвитку цієї галузі збільшили на 532 мільйони гривень.

Про це сьогодні йшлося на сесії Одеської міської ради.

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Нестача кадрів

Програму розвитку освіти на 2025 рік збільшили на 532 мільйни гривень порівняно з 2024-м. 220 мільйонів з цієї суми підуть на доплати працівникам цієї галузі. Таким чином депутати хочуть вирішити проблему нестачі кадрів, що сталася через низьку заробітну плату (середня зп вчителя — 13 тисяч гривень). Наразі в місті тисяча вільних вакансій серед технічних працівників освітніх закладів.

"Ми бачимо, як скорочуються вчителі, вихователі, педагоги, які закінчили вуз і не йдуть працювати за професією, тому що на ту зарплату неможливо жити молодим спеціалістам, а якщо є родина, то це дуже низькі зарплати", — сказав мер міста Генадій Труханов.

Хто отримає муніципальні доплати

У 2025 році педагоги шкіл, садків та позашкільних закладів отримають по 2 тисячі гривень щомісячної муніципальної доплати. Бібліотекарі, медичні працівники, технічний персонал та кухарі у садах — 1 тисячі гривень. Молоді спеціалісти у цій галузі будуть отримувати від міста по 3 тисячі гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про звернення депутатів до Олега Кіпера. А також про ранковий мітинг під мерією.

