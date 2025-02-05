Работники образования получат муниципальную оплату - кто именно

Одесские работники образования получат доплаты — сколько
Депутаты Одесского Городского совета ввели ежемесячные муниципальные доплаты для всех работников образования. А программу развития этой сферы увеличили на 532 миллиона гривен.
Об этом сегодня шла речь на сессии Одесского городского совета.
Нехватка кадров
Программу развития образования на 2025 год увеличили на 532 миллиона гривен по сравнению с 2024-м. 220 миллионов из этой суммы пойдут на доплаты работникам этой отрасли. Таким образом депутаты хотят решить проблему нехватки кадров, которая произошла из-за низкой заработной платы (средняя зп учителя - 13 тысяч гривен). Сейчас в городе тысяча свободных вакансий среди технических работников образовательных учреждений.
"Мы видим как сокращаются учителя, воспитатели, педагоги, которые закончили вуз и не идут работать по профессии потому что на ту зарплату невозможно жить молодым специалистам, а если есть семья то это очень низкие зарплаты",— сказал мэр города Геннадий Труханов.
Кто получит муниципальные доплаты
В 2025 году педагоги школ, садиков и внешкольных учреждений получат по 2 тысячи гривен ежемесячной муниципальной доплаты. Библиотекари, медицинские работники, технический персонал и повара в садах — 1000 гривен. Молодые специалисты в этой сфере будут получать от города по 3000 гривен.
Напомним, недавно мы писали об обращении депутатов к Олегу Киперу. А также об утреннем митинге под мэрией.
Читайте Новини.LIVE!