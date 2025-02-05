Работники образования получат муниципальную оплату - кто именно

Школьный кабинет. Фото иллюстративное: Освіта24

Депутаты Одесского Городского совета ввели ежемесячные муниципальные доплаты для всех работников образования. А программу развития этой сферы увеличили на 532 миллиона гривен.

Об этом сегодня шла речь на сессии Одесского городского совета.

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Нехватка кадров

Программу развития образования на 2025 год увеличили на 532 миллиона гривен по сравнению с 2024-м. 220 миллионов из этой суммы пойдут на доплаты работникам этой отрасли. Таким образом депутаты хотят решить проблему нехватки кадров, которая произошла из-за низкой заработной платы (средняя зп учителя - 13 тысяч гривен). Сейчас в городе тысяча свободных вакансий среди технических работников образовательных учреждений.

"Мы видим как сокращаются учителя, воспитатели, педагоги, которые закончили вуз и не идут работать по профессии потому что на ту зарплату невозможно жить молодым специалистам, а если есть семья то это очень низкие зарплаты",— сказал мэр города Геннадий Труханов.

Кто получит муниципальные доплаты

В 2025 году педагоги школ, садиков и внешкольных учреждений получат по 2 тысячи гривен ежемесячной муниципальной доплаты. Библиотекари, медицинские работники, технический персонал и повара в садах — 1000 гривен. Молодые специалисты в этой сфере будут получать от города по 3000 гривен.

Напомним, недавно мы писали об обращении депутатов к Олегу Киперу. А также об утреннем митинге под мэрией.