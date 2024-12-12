Штрафи для роботодавців в Одесі у 2025 році — за що і скільки

Посвідчення інспектора праці. Фото: профспілка працівників освіти

У наступному році інспектори Держпраці знову почнуть перевірки недоброчесних роботодавців. Тим, у кого знайдуть порушення трудового законодавства, доведеться сплатити штрафи. При цьому їхня сума буде більшою, ніж до війни.

Новини.LIVE зібрали інформацію про те, за що і як можуть покарати роботодавців.

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Кого штрафуватимуть

Штрафи набудуть чинності вже у січні. Їхній розмір прив’язаний до мінімальної зарплати, яка у 2025 році складатиме 8 тис. грн. Сума штрафу залежить від порушення:

недопуск інспектора Держпраці на перевірку — до 128 тис. грн;

неоформлені працівники — до 80 тис. грн за кожного;

порушення трудового законодавства (наприклад, помилки в обліку робочого часу) — до 8 тис. грн.

Щоби уникнути штрафів, у Держпраці радять роботодавцям перевірити кадрову документацію. Наприклад, чи правильно оформлені трудові договори, чи є облік робочого часу.

Зазначимо, що перевірки Держпраці призупинили після початку повномасштабного вторгнення. Втім, чимало робітників скаржилися, зокрема, на незаконні звільнення, примусові неоплачувані відпустки й затримки зарплат.

У наступному році перевірятимуть компанії за графіком, який можна знайти на сайті Держслужби з питань праці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які зарплати платять роботодавці в Одесі та Миколаєві. Також ми розповідали про особливості звільнення в умовах воєнного стану.