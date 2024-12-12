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Одесским работодателям на заметку — за что можно заплатить штраф

12 декабря 2024 20:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Штрафы для работодателей в Одессе в 2025 году - за что и сколько
Удостоверение инспектора труда. Фото: профсоюз работников образования
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В следующем году инспекторы Гоструда снова начнут проверки неблагополучных работодателей. Тем, у кого найдут нарушение трудового законодательства, придется заплатить штрафы. При этом их сумма будет больше, чем до войны.

Новини.LIVE собрали информацию о том, за что и как могут наказать работодателей.

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Штрафы вступят в силу уже в январе. Их размер привязан к минимальной зарплате, которая в 2025 году составит 8 тыс. грн. Сумма штрафа зависит от нарушения:

  • недопуск инспектора Гоструда на проверку — до 128 тыс. грн;
  • неоформленные работники — до 80 тыс. грн за каждого;
  • нарушение трудового законодательства (например, ошибки в учете рабочего времени) — до 8 тыс. грн.

Чтобы избежать штрафов, в Гоструде советуют работодателям проверить кадровую документацию. Например, правильно ли оформлены трудовые договоры, есть ли учет рабочего времени.

Отметим, что проверки Гоструда были приостановлены после начала полномасштабного вторжения. Впрочем, многие рабочие жаловались, в частности, на незаконные увольнения, принудительные неоплачиваемые отпуска и задержки зарплат.

В следующем году будут проверять компании по графику, который можно найти на сайте Госслужбы по вопросам труда.

Напомним, ранее мы сообщали, какие зарплаты платят работодатели в Одессе и Николаеве. Также мы рассказывали об особенностях увольнения в условиях военного положения.

Одесса работа штрафы Одесская область работодатели

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