Перевірка декларації Дмитра Хандусенка НАЗК

НАЗК перевірило декларацію одеського податківця Дмитра Хандусенка за 2023 рік і знайшло можливі неточності на понад 4,6 млн грн. Йдеться про готівку, криптовалюту та вартість апартаментів, яку чиновник зазначив у звіті. Матеріали перевірки передали правоохоронним органам. Сам Хандусенко надавав свої пояснення щодо походження коштів і оцінки майна.

Про це стало відомо з сайту Національного агентства з питань запобігання корупції.

Неправдива декларація

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повну перевірку декларації Дмитра Хандусенка за 2023 рік. На той час він працював заступником начальника Південного офісу Держаудитслужби, нині є виконувачем обов’язків заступника начальника одеської податкової. За даними НАЗК, у декларації виявили ознаки недостовірних відомостей на понад 4,6 млн грн. Найбільша частина суми стосувалась готівки — приблизно 4,4 млн грн, законність походження якої, за висновком агентства, не підтверджена.

У звіті за 2023 рік Хандусенко задекларував готівкові кошти в розмірі трьох мільйонів гривень і 70 тисяч доларів. Він також зазначив подарунки від матері, один з яких оцінений у понад 1,3 млн грн. Окрім цього, декларант вказав прибутки від підприємницької діяльності та продаж криптовалюти на загальну суму понад 3,8 млн грн. Під час перевірки НАЗК направило запит на криптобіржу Binance. За отриманою інформацією, обсяг криптовалюти Tether, яким володів чиновник, був значно більшим за задекларований. Агентство також зауважило, що частина криптовалютних активів, наявних у 2023 році, у звіті не відображена.

Окремо фахівці агентства звернули увагу на покупку апартаментів у житловому комплексі "Морська симфонія" в Одесі в серпні 2023 року. Житло площею 71,6 м² було придбане за 691 тис. грн. НАЗК отримало експертні оцінки від профільних установ, згідно з якими ринкова вартість такого об’єкта на той час могла становити від 2,9 до 3,4 млн грн.

За результатами перевірки НАЗК передало матеріали до Державного бюро розслідувань. Провадження стосується можливого внесення недостовірних відомостей до декларації.

Що відомо про Хандусенка

Дмитро Хандусенко працює в державних органах із перервами з початку своєї кар’єри, зокрема в податковій службі та Держаудитслужбі. Його родина займається бізнесом — дружина володіє брендом одягу, магазини якого працюють в Україні та за кордоном. Зараз Хандусенко обіймає посаду виконувача обов'язків заступника начальника Державної податкової служби в Одеській області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що депутат з Одещини не вніс у декларацію будинок, квартиру, кілька автівок і сотні тисяч гривень доходів. Також ми писали, що президент України Зеленський зробив гучну заяву, щодо корупції.