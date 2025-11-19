Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесского налоговика проверяет НАПК — что известно

Одесского налоговика проверяет НАПК — что известно

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 13:57
обновлено: 14:34
Проверка декларации Дмитрия Хандусенко НАПК
Дмитрий Хандусенко. Фото иллюстративное: Государственная налоговая служба в Одесской области

НАПК проверило декларацию одесского налоговика Дмитрия Хандусенко за 2023 год и нашло возможные неточности на более 4,6 млн грн. Речь идет о наличных, криптовалюте и стоимости апартаментов, которую чиновник указал в отчете. Материалы проверки передали правоохранительным органам. Сам Хандусенко предоставлял свои объяснения относительно происхождения средств и оценки имущества.

Об этом стало известно с сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Реклама
Читайте также:

Неправдивая декларация

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило полную проверку декларации Дмитрия Хандусенко за 2023 год. В то время он работал заместителем начальника Южного офиса Госаудитслужбы, сейчас является исполняющим обязанности заместителя начальника одесской налоговой. По данным НАПК, в декларации обнаружили признаки недостоверных сведений на более 4,6 млн грн. Наибольшая часть суммы касалась наличных — около 4,4 млн грн, законность происхождения которых, по заключению агентства, не подтверждена.

В отчете за 2023 год Хандусенко задекларировал наличные средства в размере трех миллионов гривен и 70 тысяч долларов. Он также отметил подарки от матери, один из которых оценен в более чем 1,3 млн грн. Кроме этого, декларант указал доходы от предпринимательской деятельности и продажи криптовалюты на общую сумму более 3,8 млн грн. Во время проверки НАПК направило запрос на криптобиржу Binance. По полученной информации, объем криптовалюты Tether, которым владел чиновник, был значительно больше задекларированного. Агентство также отметило, что часть криптовалютных активов, имеющихся в 2023 году, в отчете не отражена.

Отдельно специалисты агентства обратили внимание на покупку апартаментов в жилом комплексе "Морская симфония" в Одессе в августе 2023 года. Жилье площадью 71,6 м² было приобретено за 691 тыс. грн. НАПК получило экспертные оценки от профильных учреждений, согласно которым рыночная стоимость такого объекта в то время могла составлять от 2,9 до 3,4 млн грн.

По результатам проверки НАПК передало материалы в Государственное бюро расследований. Производство касается возможного внесения недостоверных сведений в декларации.

Что известно о Хандусенко

Дмитрий Хандусенко работает в государственных органах с перерывами с начала своей карьеры, в частности в налоговой службе и Госаудитслужбе. Его семья занимается бизнесом — жена владеет брендом одежды, магазины которого работают в Украине и за рубежом. Сейчас Хандусенко занимает должность исполняющего обязанности заместителя начальника Государственной налоговой службы в Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что депутат из Одесской области не внес в декларацию дом, квартиру, несколько автомобилей и сотни тысяч гривен доходов. Также мы писали, что президент Украины Зеленский сделал громкое заявление, относительно коррупции.

декларация Одесса коррупция Налоговая служба НАПК Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации