Проверка декларации Дмитрия Хандусенко НАПК

НАПК проверило декларацию одесского налоговика Дмитрия Хандусенко за 2023 год и нашло возможные неточности на более 4,6 млн грн. Речь идет о наличных, криптовалюте и стоимости апартаментов, которую чиновник указал в отчете. Материалы проверки передали правоохранительным органам. Сам Хандусенко предоставлял свои объяснения относительно происхождения средств и оценки имущества.

Об этом стало известно с сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Неправдивая декларация

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило полную проверку декларации Дмитрия Хандусенко за 2023 год. В то время он работал заместителем начальника Южного офиса Госаудитслужбы, сейчас является исполняющим обязанности заместителя начальника одесской налоговой. По данным НАПК, в декларации обнаружили признаки недостоверных сведений на более 4,6 млн грн. Наибольшая часть суммы касалась наличных — около 4,4 млн грн, законность происхождения которых, по заключению агентства, не подтверждена.

В отчете за 2023 год Хандусенко задекларировал наличные средства в размере трех миллионов гривен и 70 тысяч долларов. Он также отметил подарки от матери, один из которых оценен в более чем 1,3 млн грн. Кроме этого, декларант указал доходы от предпринимательской деятельности и продажи криптовалюты на общую сумму более 3,8 млн грн. Во время проверки НАПК направило запрос на криптобиржу Binance. По полученной информации, объем криптовалюты Tether, которым владел чиновник, был значительно больше задекларированного. Агентство также отметило, что часть криптовалютных активов, имеющихся в 2023 году, в отчете не отражена.

Отдельно специалисты агентства обратили внимание на покупку апартаментов в жилом комплексе "Морская симфония" в Одессе в августе 2023 года. Жилье площадью 71,6 м² было приобретено за 691 тыс. грн. НАПК получило экспертные оценки от профильных учреждений, согласно которым рыночная стоимость такого объекта в то время могла составлять от 2,9 до 3,4 млн грн.

По результатам проверки НАПК передало материалы в Государственное бюро расследований. Производство касается возможного внесения недостоверных сведений в декларации.

Что известно о Хандусенко

Дмитрий Хандусенко работает в государственных органах с перерывами с начала своей карьеры, в частности в налоговой службе и Госаудитслужбе. Его семья занимается бизнесом — жена владеет брендом одежды, магазины которого работают в Украине и за рубежом. Сейчас Хандусенко занимает должность исполняющего обязанности заместителя начальника Государственной налоговой службы в Одесской области.

