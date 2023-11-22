Одеському бізнесмену Кауфману збільшили суму застави

Одеський бізнесмен Борис Кауфман. Фото: Українська правда

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману. Його підозрюють у причетності до справи щодо привласнення аеропорту "Одеса".

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

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Відомо, що розмір застави збільшили майже на 30 мільйонів і наразі вона становить уже 180 замість 155 мільйонів. Хоча й попередня сума становила 230.

Своєю чергою захист вважав рішення слідчого судді законним та обґрунтованим. Сам Кауфман зазначив, що 155 млн для нього є значними коштами, хоч вони вже внесені. Також він наголосив, що відкритий для співпраці зі стороною обвинувачення і не збирається переховуватися.

Крім того, на бізнесмена поклали обов'язки здати закордонні паспорти, не відлучатися з Одеси, прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду і не спілкуватися з іншими підозрюваними та свідками.

У чому підозрюють Кауфмана

У 2011 році група осіб, до якої входили колишній Одеський міський голова, його заступник, керівник одного з товариств з обмеженою відповідальністю та два бізнесмени, розробила та реалізувала злочинну схему. Внаслідок цього майновий комплекс стратегічного об'єкта — Міжнародного аеропорту — перейшов із власності територіальної громади у спільну власність міста і так званих приватних інвесторів.

Нагадаємо, раніше захист одеського бізнесмена Бориса Кауфмана подав заяву про відвід прокурора та детектива у справі про незаконне заволодіння майновим комплексом КП "Міжнародний аеропорт "Одеса". Це може свідчити про те, що адвокати навмисно намагаються затягнути судовий процес.