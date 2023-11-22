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Одесскому бизнесмену Кауфману увеличили сумму залога

22 ноября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесскому бизнесмену Кауфману увеличили сумму залога
Одесский бизнесмен Борис Кауфман. Фото: Украинская правда
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения одесскому бизнесмену Борису Кауфману. Его подозревают в причастности к делу о присвоении аэропорта "Одесса".

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

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Сейчас известно, что размер залога увеличили почти на 30 миллионов и сейчас он составляет уже 180 вместо 155 миллионов. Хотя и предыдущая сумма составила 230.

В свою очередь защита считала решение следователя судьи законной и обоснованной. Сам Кауфман отметил, что 155 млн для него являются значительными средствами, хотя они уже внесены. Также он подчеркнул, что открыт для сотрудничества со стороной обвинения и не собирается скрываться.

Кроме того, на бизнесмена возложили обязанности сдать загранпаспорта, не отлучаться из Одессы, прибывать по вызову следователя, прокурора, суда и не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

В чем подозревают Кауфмана

В 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два бизнесмена, разработала и реализовала преступную схему. В результате имущественный комплекс стратегического объекта — Международного аэропорта — перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Напомним, ранее защита одесского бизнесмена Бориса Кауфмана подала заявление об отводе прокурора и детектива по делу о незаконном завладении имущественным комплексом КП "Международный аэропорт "Одесса". Это может свидетельствовать о том, что адвокаты намеренно пытаются затянуть судебный процесс".

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