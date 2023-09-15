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Одеську область накриє антициклон: детальний прогноз погоди

15 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 15 вересня
Жінка йде під дощем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останній робочий день тижня на одеситів чекає дощ, гроза та сильний вітер. В регіоні оголосили штормове попередження.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер вночі південно-західний 9–14 м/с, пориви 15–17 м/с, вдень північний, 9–14 м/с.
  • Температура вночі 18–20 °С, вдень 24–26 °С.
  • Температура морської води 21–22 °С.
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
  • Вологість — 73%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер вночі південно-західний 9–14 м/с, пориви 15–17 м/с, вдень північний, 9–14 м/с.
  • Температура вночі 15–20 °С, вдень 24–29 °С.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У п'ятницю, 15 вересня, буде хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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