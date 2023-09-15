Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 15 вересня

Одеську область накриє антициклон: детальний прогноз погоди
15 вересня 2023 06:30
Жінка йде під дощем. Фото: google
В останній робочий день тижня на одеситів чекає дощ, гроза та сильний вітер. В регіоні оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер вночі південно-західний 9–14 м/с, пориви 15–17 м/с, вдень північний, 9–14 м/с.
- Температура вночі 18–20 °С, вдень 24–26 °С.
- Температура морської води 21–22 °С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 73%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер вночі південно-західний 9–14 м/с, пориви 15–17 м/с, вдень північний, 9–14 м/с.
- Температура вночі 15–20 °С, вдень 24–29 °С.
Погода в Україні
У п'ятницю, 15 вересня, буде хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.