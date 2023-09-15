Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 15 вересня

Жінка йде під дощем. Фото: google

В останній робочий день тижня на одеситів чекає дощ, гроза та сильний вітер. В регіоні оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер вночі південно-західний 9–14 м/с, пориви 15–17 м/с, вдень північний, 9–14 м/с.

Температура вночі 18–20 °С, вдень 24–26 °С.

Температура морської води 21–22 °С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість — 73%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер вночі південно-західний 9–14 м/с, пориви 15–17 м/с, вдень північний, 9–14 м/с.

Температура вночі 15–20 °С, вдень 24–29 °С.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У п'ятницю, 15 вересня, буде хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються короткочасні дощі. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.