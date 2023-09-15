Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 15 сентября.

Женщина идет под дождем. Фото: google

В последний рабочий день недели одесситов ожидает дождь, гроза и сильный ветер. В регионе объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью юго-западный 9–14 м/с, порывы 15–17 м/с, днем ​​северный, 9–14 м/с.

Температура ночью 18–20 °С, днем ​​24–26 °С.

Температура морской воды 21–22 °С.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Влажность — 73%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь, днем ​​кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью юго-западный 9–14 м/с, порывы 15–17 м/с, днем ​​северный, 9–14 м/с.

Температура ночью 15–20 °С, днем ​​24–29 °С.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 15 сентября, облачная погода с прояснениями. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.