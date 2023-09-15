Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 15 сентября.

Одесскую область накроет антициклон: подробный прогноз погоды
15 сентября 2023 06:30
Женщина идет под дождем. Фото: google
В последний рабочий день недели одесситов ожидает дождь, гроза и сильный ветер. В регионе объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер ночью юго-западный 9–14 м/с, порывы 15–17 м/с, днем северный, 9–14 м/с.
- Температура ночью 18–20 °С, днем 24–26 °С.
- Температура морской воды 21–22 °С.
- Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
- Влажность — 73%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер ночью юго-западный 9–14 м/с, порывы 15–17 м/с, днем северный, 9–14 м/с.
- Температура ночью 15–20 °С, днем 24–29 °С.
Погода в Украине
В пятницу, 15 сентября, облачная погода с прояснениями. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.