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Одесскую область накроет антициклон: подробный прогноз погоды

15 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 15 сентября.
Женщина идет под дождем. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последний рабочий день недели одесситов ожидает дождь, гроза и сильный ветер. В регионе объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер ночью юго-западный 9–14 м/с, порывы 15–17 м/с, днем ​​северный, 9–14 м/с.
  • Температура ночью 18–20 °С, днем ​​24–26 °С.
  • Температура морской воды 21–22 °С.
  • Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
  • Влажность — 73%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью местами небольшой дождь, днем ​​кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер ночью юго-западный 9–14 м/с, порывы 15–17 м/с, днем ​​северный, 9–14 м/с.
  • Температура ночью 15–20 °С, днем ​​24–29 °С.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В пятницу, 15 сентября, облачная погода с прояснениями. В большинстве областей ожидаются кратковременные дожди. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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