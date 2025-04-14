Обстріл Одеси 13 квітня — пошкоджено лікарню і будинки, є постраждалі

Одесу атакували дрони — з'явились фото наслідків атаки
Російські окупанти атакували Одесу пізно ввечері, 13 квітня. Внаслідок атаки дронів пошкоджено будівлі та інше, а також є постраждалі. —
Про це у Telegram повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.
Наслідки обстрілу Одесу ввечері 13 квітня
"Внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали", — йдеться у повідомленні.
Труханов додав, що крім медзакладу пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки.
Станом на зараз на місці працюють оперативні служби та міський штаб. Після того, як буде отримано дозвіл, комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків атаки й відновлення дорожнього полотна.
"Наразі відомо про 5 постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога", — додав мер.
Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали близько двох годин тому. Вони були потужними.
Також ми повідомляли, що вдень, 13 квітня, два вибухи пролунали у Сумах. Ворог атакував місто балістикою.
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