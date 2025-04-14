Обстріл Одеси 13 квітня — пошкоджено лікарню і будинки, є постраждалі

Наслідки атаки РФ по Одесі. Фото: Telegram Геннадія Труханова

Російські окупанти атакували Одесу пізно ввечері, 13 квітня. Внаслідок атаки дронів пошкоджено будівлі та інше, а також є постраждалі. —

Про це у Telegram повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов.

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"Внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджена лікарні в Одесі. Фото: Telegram Геннадія Труханова

Труханов додав, що крім медзакладу пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автівки.

Знищене авто в Одесі. Фото: Telegram Геннадія Труханова

Станом на зараз на місці працюють оперативні служби та міський штаб. Після того, як буде отримано дозвіл, комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків атаки й відновлення дорожнього полотна.

"Наразі відомо про 5 постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога", — додав мер.

Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали близько двох годин тому. Вони були потужними.

Також ми повідомляли, що вдень, 13 квітня, два вибухи пролунали у Сумах. Ворог атакував місто балістикою.