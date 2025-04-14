Обстрел Одессы 13 апреля — повреждены больница и дома, есть пострадавшие

Последствия атаки РФ по Одессе. Фото: Telegram Геннадия Труханова

Российские оккупанты атаковали Одессу поздно вечером, 13 апреля. В результате атаки дронов повреждены здания и прочее, а также есть пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"В результате атаки ударных беспилотников в одном из медицинских учреждений Одессы повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная. Пациенты не пострадали", — говорится в сообщении.

Поврежденная больница в Одессе. Фото: Telegram Геннадия Труханова

Труханов добавил, что кроме медучреждения повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, магистральная дорога, СТО и автомобили.

Уничтоженное авто в Одессе. Фото: Telegram Геннадия Труханова

По состоянию на сейчас на месте работают оперативные службы и городской штаб. После того, как будет получено разрешение, коммунальные службы начнут ликвидацию последствий атаки и восстановление дорожного полотна.

"Сейчас известно о 5 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь", — добавил мэр.

Напомним, что взрывы в Одессе прогремели около двух часов назад. Они были мощными.

Также мы сообщали, что днем, 13 апреля, два взрыва прогремели в Сумах. Враг атаковал город баллистикой.