Погода в Одесі 23 листопада: туман зранку, тепло вдень

В Одесі завтра, 23 листопада, очікується тиха й прохолодна погода без опадів, проте із сильним вітром. Вночі та зранку місто огорне щільна мряка, а вдень потеплішає. Синоптики попереджають про погіршення видимості на дорогах і радять водіям бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вночі та у ранкові години температура в Одесі триматиметься на рівні +12 °C, а відчуватиметься так само. Вологість повітря коливатиметься від 89% до 92%, тож у місті буде сиро й прохолодно. Видимість місцями знижуватиметься через туман.

Після обіду хмари не зникнуть, але погода стане м’якшою. Температура підвищиться до +16 °C, а вітер посилиться до 6 м/с. Опадів не прогнозують, тож день буде спокійним і сухим.

До вечора температура опуститься до +15 °C, але через вітер 7 м/с відчуватиметься прохолодно. Атмосферний тиск знизиться до 753 мм, однак істотних змін у погоді не очікується.

Погода в Одеській області

Хмарно.

Невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі +8...+13 °С, вдень +13...+18 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, на початку грудня в Україні температура повітря різко опуститься. Також ми писали, що День Святого Миколая в Україні може пройти з потеплінням до +5 °C і дощем, тоді як на Різдво 25 грудня очікується спокійна зимова погода.