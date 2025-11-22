Погода в Одесі 23 листопада: туман зранку, тепло вдень

Одесу накриє осіння мряка — якою буде температура повітря
В Одесі завтра, 23 листопада, очікується тиха й прохолодна погода без опадів, проте із сильним вітром. Вночі та зранку місто огорне щільна мряка, а вдень потеплішає. Синоптики попереджають про погіршення видимості на дорогах і радять водіям бути обережними.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі та у ранкові години температура в Одесі триматиметься на рівні +12 °C, а відчуватиметься так само. Вологість повітря коливатиметься від 89% до 92%, тож у місті буде сиро й прохолодно. Видимість місцями знижуватиметься через туман.
Після обіду хмари не зникнуть, але погода стане м’якшою. Температура підвищиться до +16 °C, а вітер посилиться до 6 м/с. Опадів не прогнозують, тож день буде спокійним і сухим.
До вечора температура опуститься до +15 °C, але через вітер 7 м/с відчуватиметься прохолодно. Атмосферний тиск знизиться до 753 мм, однак істотних змін у погоді не очікується.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +8...+13 °С, вдень +13...+18 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
