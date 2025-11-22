Видео
Видео

Одессу накроет осенняя морось — какой будет температура воздуха

Дата публикации 22 ноября 2025 16:33
обновлено: 16:28
Погода в Одессе 23 ноября: туман утром, тепло днем
Люди гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

В Одессе завтра, 23 ноября, ожидается тихая и прохладная погода без осадков, однако с сильным ветром. Ночью и утром город окутает плотная морось, а днем станет теплее. Синоптики предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и советуют водителям быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью и в утренние часы температура в Одессе будет держаться на уровне +12 °C, а ощущаться будет так же. Влажность воздуха будет колебаться от 89% до 92%, поэтому в городе будет сыро и прохладно. Видимость местами будет снижаться из-за тумана.

После обеда облака не исчезнут, но погода станет мягче. Температура поднимется до +16 °C, а ветер усилится до 6 м/с. Осадков не прогнозируют, поэтому день будет спокойным и сухим.

К вечеру температура опустится до +15 °C, но из-за ветра 7 м/с будет ощущаться свежесть. Атмосферное давление снизится до 753 мм, однако существенных изменений в погоде не ожидается.

Одесу накриє осіння мряка — якою буде температура повітря - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно, облачно.
  • Небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +8...+13 °С тепла, днем +13...+18 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Одесу накриє осіння мряка — якою буде температура повітря - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, в начале декабря в Украине температура воздуха резко опустится. Также мы писали, что День Святого Николая в Украине может пройти с потеплением до +5 °C и дождем, тогда как на Рождество 25 декабря ожидается спокойная зимняя погода.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
