Погода в Одессе 23 ноября: туман утром, тепло днем

В Одессе завтра, 23 ноября, ожидается тихая и прохладная погода без осадков, однако с сильным ветром. Ночью и утром город окутает плотная морось, а днем станет теплее. Синоптики предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и советуют водителям быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью и в утренние часы температура в Одессе будет держаться на уровне +12 °C, а ощущаться будет так же. Влажность воздуха будет колебаться от 89% до 92%, поэтому в городе будет сыро и прохладно. Видимость местами будет снижаться из-за тумана.

После обеда облака не исчезнут, но погода станет мягче. Температура поднимется до +16 °C, а ветер усилится до 6 м/с. Осадков не прогнозируют, поэтому день будет спокойным и сухим.

К вечеру температура опустится до +15 °C, но из-за ветра 7 м/с будет ощущаться свежесть. Атмосферное давление снизится до 753 мм, однако существенных изменений в погоде не ожидается.

Погода в Одесской области

Облачно, облачно.

Небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +8...+13 °С тепла, днем +13...+18 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Напомним, в начале декабря в Украине температура воздуха резко опустится. Также мы писали, что День Святого Николая в Украине может пройти с потеплением до +5 °C и дождем, тогда как на Рождество 25 декабря ожидается спокойная зимняя погода.