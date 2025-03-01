Погода в Одесі на 2 березня — сильний дощ

Одесу накриють потужні опади — синоптики дали попередження
Завтра, 2 березня, в Одесі пануватиме похмура погода з дощем та снігом. Температура повітря коливатиметься від +1 °C вночі до +2 °C удень, проте через вологість та вітер вона сприйматиметься на кілька градусів нижчою. Тож варто підготуватися і на прогулянку одягнутися тепліше та взяти з собою парасольку.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 2 березня
- Вночі: +1 °C, слабкий дощ, вітер південно-східний 2 м/с.
- Вранці: +1 °C, дощ, вітер південно-східний 3 м/с.
- Вдень: +2 °C, опади, можливо й сніг, вітер південний 3 м/с.
- Увечері: +2 °C, також дощ, вітер північно-західний 3 м/с.
- Атмосферний тиск знижується від 766 мм вночі до 762 мм увечері.
Схід сонця — 06:33, захід — 17:44.
Фаза місяця — новий місяць.
Тривалість світлового дня — 11 годин 10 хвилин.
Прогноз погоди в Одеській області на 2 березня
- Хмарно.
- Помірні опади.
- Налипання мокрого снігу, вночі та вранці місцями ожеледиця.
- Вітер південно-східний, вдень північно-західний 5-10 м/с.
- Температура вночі -2...+3 °С тепла, вдень +3...+6 °С.
- На автошляхах області видимість під час опадів 500-1000 м, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Нагадаємо, на завтра, 2 березня, очікується налипання мокрого снігу, що може ускладнити пересування містом та трасами. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки. Також згідно з прогнозами синоптиків, перші дні весни в Україні будуть достатньо холодними та засніженими.
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