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Одесу накриють потужні опади — синоптики дали попередження

1 березня 2025 16:41
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на 2 березня — сильний дощ
Жінки йдуть містом під час сильного дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 2 березня, в Одесі пануватиме похмура погода з дощем та снігом. Температура повітря коливатиметься від +1 °C вночі до +2 °C удень, проте через вологість та вітер вона сприйматиметься на кілька градусів нижчою. Тож варто підготуватися і на прогулянку одягнутися тепліше та взяти з собою парасольку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі на 2 березня

  • Вночі: +1 °C, слабкий дощ, вітер південно-східний 2 м/с.
  • Вранці: +1 °C, дощ, вітер південно-східний 3 м/с.
  • Вдень: +2 °C, опади, можливо й сніг, вітер південний 3 м/с.
  • Увечері: +2 °C, також дощ, вітер північно-західний 3 м/с.
  • Атмосферний тиск знижується від 766 мм вночі до 762 мм увечері.

Схід сонця — 06:33, захід — 17:44.
Фаза місяця — новий місяць.
Тривалість світлового дня — 11 годин 10 хвилин.

Одесу накриють потужні опади — синоптики дали прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області на 2 березня

  • Хмарно.
  • Помірні опади.
  • Налипання мокрого снігу, вночі та вранці місцями ожеледиця.
  • Вітер південно-східний, вдень північно-західний 5-10 м/с.
  • Температура вночі -2...+3 °С тепла, вдень +3...+6 °С. 
  • На автошляхах області видимість під час опадів 500-1000 м, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Одесу накриють потужні опади — синоптики дали прогноз погоди - фото 2
Прогноз погоди по Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, на завтра, 2 березня, очікується налипання мокрого снігу, що може ускладнити пересування містом та трасами. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки. Також згідно з прогнозами синоптиків, перші дні весни в Україні будуть достатньо холодними та засніженими.

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