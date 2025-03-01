Погода в Одессе на 2 марта — сильный дождь

Одессу накроют мощные осадки — синоптики дали предупреждение
Завтра, 2 марта, в Одессе будет царить пасмурная погода с дождем и снегом. Температура воздуха будет колебаться от +1 °C ночью до +2 °C днем, однако из-за влажности и ветра она будет восприниматься на несколько градусов ниже. Поэтому стоит подготовиться и на прогулку одеться теплее и взять с собой зонтик.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 2 марта
- Ночью: +1 °C, слабый дождь, ветер юго-восточный 2 м/с.
- Утром: +1 °C, дождь, ветер юго-восточный 3 м/с.
- Днем: +2 °C, осадки, возможно и снег, ветер южный 3 м/с.
- Вечером: +2 °C, также дождь, ветер северо-западный 3 м/с.
- Атмосферное давление снижается от 766 мм ночью до 762 мм вечером.
Восход солнца — 06:33, заход — 17:44.
Фаза луны — новолуние.
Продолжительность светового дня — 11 часов 10 минут.
Прогноз погоды в Одесской области на 2 марта
- Облачно.
- Умеренные осадки.
- Налипание мокрого снега, ночью и утром местами гололедица.
- Ветер юго-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
- Температура ночью -2...+3 °С тепла, днем +3...+6 °С.
- На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 м, ночью и утром местами гололедица.
Напомним, на завтра, 2 марта, ожидается налипание мокрого снега, что может осложнить передвижение по городу и трассам. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности. Также согласно прогнозам синоптиков, первые дни весны в Украине будут достаточно холодными и заснеженными.
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