Погода в Одессе на 2 марта — сильный дождь

Женщины идут по городу во время сильного дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 2 марта, в Одессе будет царить пасмурная погода с дождем и снегом. Температура воздуха будет колебаться от +1 °C ночью до +2 °C днем, однако из-за влажности и ветра она будет восприниматься на несколько градусов ниже. Поэтому стоит подготовиться и на прогулку одеться теплее и взять с собой зонтик.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе на 2 марта

Ночью: +1 °C, слабый дождь, ветер юго-восточный 2 м/с.

Утром: +1 °C, дождь, ветер юго-восточный 3 м/с.

Днем: +2 °C, осадки, возможно и снег, ветер южный 3 м/с.

Вечером: +2 °C, также дождь, ветер северо-западный 3 м/с.

Атмосферное давление снижается от 766 мм ночью до 762 мм вечером.

Восход солнца — 06:33, заход — 17:44.

Фаза луны — новолуние.

Продолжительность светового дня — 11 часов 10 минут.

Прогноз погоды в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области на 2 марта

Облачно.

Умеренные осадки.

Налипание мокрого снега, ночью и утром местами гололедица.

Ветер юго-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура ночью -2...+3 °С тепла, днем +3...+6 °С.

На автодорогах области видимость во время осадков 500-1000 м, ночью и утром местами гололедица.

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Напомним, на завтра, 2 марта, ожидается налипание мокрого снега, что может осложнить передвижение по городу и трассам. Из-за этого объявлен желтый уровень опасности. Также согласно прогнозам синоптиков, первые дни весны в Украине будут достаточно холодными и заснеженными.