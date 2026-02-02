Відео
Україна
Одесу сьогодні скує мороз та крижаний вітер — детальний прогноз

Одесу сьогодні скує мороз та крижаний вітер — детальний прогноз

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 05:45
Погода в Одесі та області 2 лютого — морози та сильний вітер
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 лютого, в Одесі збережеться холодна та вітряна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю й пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 9-14 м/с, а вночі та вранці можливі пориви до 15-20 м/с.

Уночі температура повітря знизиться до -10…-12 °C. Удень очікується -8…-10 °C. Через сильний вітер холод відчуватиметься значно гостріше.

Погода в Одеській області

В Одеській області місцями пройде невеликий сніг, а вночі та вранці можливі хуртовини. На дорогах збережуться ожеледь та ожеледиця.

Температура в області вночі становитиме -10…-15 °C, а на півночі регіону — до -18…-20 °C. Удень повітря прогріється до -5…-10 °C, на півночі — до -13 °C.

Погодні прикмети на 2 лютого

  • якщо день сонячний, то чекайте ранньої весни;
  • що сильніше дме вітер, то краще вродять фрукти;
  • сніг після полудня віщує холодний і сирий березень;
  • якщо почалася відлига, то і весна буде спекотною.

Нагадаємо, в Україні різко змінилася погода на потужний холод. Також ми писали, що США скувала потужна хуртовина.

погода Одеса Одеська область зима Новини Одеси прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
