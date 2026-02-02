Погода в Одесі та області 2 лютого — морози та сильний вітер

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 лютого, в Одесі збережеться холодна та вітряна погода. Синоптики попереджають про ожеледицю й пориви вітру, які можуть ускладнити рух транспорту.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 9-14 м/с, а вночі та вранці можливі пориви до 15-20 м/с.

Уночі температура повітря знизиться до -10…-12 °C. Удень очікується -8…-10 °C. Через сильний вітер холод відчуватиметься значно гостріше.

Погода в Одеській області

В Одеській області місцями пройде невеликий сніг, а вночі та вранці можливі хуртовини. На дорогах збережуться ожеледь та ожеледиця.

Температура в області вночі становитиме -10…-15 °C, а на півночі регіону — до -18…-20 °C. Удень повітря прогріється до -5…-10 °C, на півночі — до -13 °C.

Погодні прикмети на 2 лютого

якщо день сонячний, то чекайте ранньої весни;

що сильніше дме вітер, то краще вродять фрукти;

сніг після полудня віщує холодний і сирий березень;

якщо почалася відлига, то і весна буде спекотною.

