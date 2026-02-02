Видео
Главная Одесса Одессу сегодня скует мороз и ледяной ветер — подробный прогноз

Одессу сегодня скует мороз и ледяной ветер — подробный прогноз

Дата публикации 2 февраля 2026 05:45
Погода в Одессе и области 2 февраля - морозы и сильный ветер
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 2 февраля, в Одессе сохранится холодная и ветреная погода. Синоптики предупреждают о гололедице и порывах ветра, которые могут осложнить движение транспорта.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололедицу. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, а ночью и утром возможны порывы до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха снизится до -10...-12 °C. Днем ожидается -8...-10 °C. Из-за сильного ветра холод будет ощущаться значительно острее.

Погода в Одесской области

В Одесской области местами пройдет небольшой снег, а ночью и утром возможны метели. На дорогах сохранятся гололед и гололедица.

Температура в области ночью составит -10...-15 °C, а на севере региона — до -18...-20 °C. Днем воздух прогреется до -5...-10 °C, на севере — до -13 °C.

Погодные приметы на 2 февраля

  • если день солнечный, то ждите ранней весны;
  • чем сильнее дует ветер, тем лучше уродятся фрукты;
  • снег после полудня предвещает холодный и сырой март;
  • если началась оттепель, то и весна будет жаркой.

Напомним, в Украине резко изменилась погода на мощный холод. Также мы писали, что США сковала мощная метель.

погода Одесса Одесская область зима прогноз погоды
Автор: Дарина Мороз
Автор:
Дарина Мороз
