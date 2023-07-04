Одесу відвідала делегація Програми розвитку ООН: що обговорили

Делегація Програми розвитку ООН. Фото: Одеська міська рада

В Одесі вже кілька років реалізовуються проєкти у Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України. Наразі місто відвідала делегація Програми розвитку ООН на чолі з Ігорем Кістеньовим-Кавказьким.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Радий знов вітати поважних гостей у нашому місті! Тим більше з такої вагомої причини – завершення капітального ремонту поліклінічного відділення міської лікарні №8. Для нас ця співпраця та допомога Програми розвитку ООН надважлива. Тим більше сьогодні, коли бюджет Одеси має соціально-оборонне спрямування. А бюджет розвитку фінансується за залишковим принципом", — звернувся до керівника мер Одеси Геннадій Труханов.

З початку 2019 року місто активно реалізує 5 проєктів у Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України. Серед них — реконструкція шкіл та лікарень, а також мікропроєкт, спрямований на відновлення сховищ в Одесі.

"Разом з Одесою в нас контакт вже протягом шістьох років, а з новим керівництвом області ми тільки починаємо працювати. Одеса та область демонструють єдність і це — ідеальна модель роботи. Ми хочемо, щоб так єдино було у всій Україні", — сказав пан Кістеньов-Кавказький.

Ремонт лікарні

В Одесі настає час відкриття оновленого поліклінічного корпусу міської лікарні №8, який був реконструйований за кошти, надані Європейським інвестиційним банком у рамках Надзвичайної кредитної програми ПРООН. Всі інженерні мережі були повністю замінені, виконано важливі внутрішні роботи, а також проведена тепломодернізація будівлі. Усе це супроводжується придбанням нового меблів, що створює комфортне середовище для пацієнтів та медичного персоналу.

Приготування лікарні до відкриття. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, в Одесі на базі одного із санаторіїв відкрили центр для комплексної реабілітації військових. В оздоровчому комплексі кожен захисник зможе відновити як психологічний, так і фізичний стан здоров'я.