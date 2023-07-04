Одессу посетила делегация Программы развития ООН: что обсудили

Делегация программы развития ООН. Фото: Одесский городской совет

В Одессе уже несколько лет реализуются проекты в Чрезвычайной кредитной программе по восстановлению Украины. В настоящее время город посетила делегация Программы развития ООН во главе с Игорем Кистеневым-Кавказским.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Рад вновь приветствовать уважаемых гостей в нашем городе! Тем более по такой уважительной причине - завершение капитального ремонта поликлинического отделения городской больницы №8. Для нас это сотрудничество и помощь Программы развития ООН сверхважная. Тем более сегодня, когда бюджет Одессы имеет социально-оборонительное направление. А бюджет развития финансируется по остаточному принципу", — обратился к руководителю мэр Одессы Геннадию Труханову.

С начала 2019 года город активно реализует 5 проектов в Чрезвычайной кредитной программе по восстановлению Украины. Среди них реконструкция школ и больниц, а также микропроект, направленный на восстановление хранилищ в Одессе.

"Вместе с Одессой у нас контакт уже в течение шести лет, а с новым руководством области мы только начинаем работать. Одесса и область демонстрируют единство и это - идеальная модель работы. Мы хотим, чтобы так единственно было во всей Украине", — сказал господин Кистенев-Кавказский.

Ремонт больницы

В Одессе наступает время открытия обновленного поликлинического корпуса городской больницы №8, который был реконструирован за средства, предоставленные Европейским инвестиционным банком в рамках Чрезвычайной кредитной программы ПРООН. Все инженерные сети были полностью заменены, выполнены важные внутренние работы, проведена тепломодернизация здания. Все это сопровождается приобретением новой мебели, что создает комфортную среду для пациентов и медицинского персонала.

Приготовление больницы к открытию. Фото: Одесский городской совет

Напомним, в Одессе на базе одного из санаториев был открыт центр для комплексной реабилитации военных. В оздоровительном комплексе каждый защитник сможет восстановить как психологическое, так и физическое состояние здоровья.