Погода в Одесі 9 листопада — тепло та без опадів

Одесу заллє дощем — синоптики дали попередження на неділю
Дата публікації: 8 листопада 2025 16:39
Оновлено: 17:35
Погода в Одесі на завтра, 9 листопада. Фото: Новини.LIVE
Завтра, у неділю, 9 листопада, в Одесі та області прогнозують дощ і туман. Погода весь день буде хмарною, але теплою — до +15 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Хмарно.
- Вночі невеликий, вдень помірний дощ.
- Вночі та вранці слабкий туман.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +9...+11 °С, вдень +13...+15 °С.
- Атмосферний тиск стабільний — близько 760 мм рт. ст., вологість коливатиметься в межах 80-90%.
Сонце зійде о 06:50, а сховається за обрій о 16:31 — день триватиме трохи менш як 10 годин.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Вночі невеликий, вдень помірний дощ.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +6...+11 °С, вдень +12...+17 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Нагадаємо, ми писали, що з понеділка в Україні погода різко зміниться в гірший бік. Також повідомляли, якою буде погода у грудні.
