Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одесу заллє дощем — синоптики дали попередження на неділю

Одесу заллє дощем — синоптики дали попередження на неділю

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 16:39
Оновлено: 17:35
Погода в Одесі 9 листопада — тепло та без опадів
Погода в Одесі на завтра, 9 листопада. Фото: Новини.LIVE

Завтра, у неділю, 9 листопада, в Одесі та області прогнозують дощ і туман. Погода весь день буде хмарною, але теплою — до +15 °C. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

  • Хмарно.
  • Вночі невеликий, вдень помірний дощ.
  • Вночі та вранці слабкий туман.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +9...+11 °С, вдень +13...+15 °С.
  • Атмосферний тиск стабільний — близько 760 мм рт. ст., вологість коливатиметься в межах 80-90%.
Погода в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 06:50, а сховається за обрій о 16:31 — день триватиме трохи менш як 10 годин.

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вночі невеликий, вдень помірний дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +6...+11 °С, вдень +12...+17 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Погода в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, ми писали, що з понеділка в Україні погода різко зміниться в гірший бік. Також повідомляли, якою буде погода у грудні.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації