Погода в Одесі 9 листопада — тепло та без опадів

Погода в Одесі на завтра, 9 листопада. Фото: Новини.LIVE

Завтра, у неділю, 9 листопада, в Одесі та області прогнозують дощ і туман. Погода весь день буде хмарною, але теплою — до +15 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Хмарно.

Вночі невеликий, вдень помірний дощ.

Вночі та вранці слабкий туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9...+11 °С, вдень +13...+15 °С.

Атмосферний тиск стабільний — близько 760 мм рт. ст., вологість коливатиметься в межах 80-90%.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Сонце зійде о 06:50, а сховається за обрій о 16:31 — день триватиме трохи менш як 10 годин.

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вночі невеликий, вдень помірний дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +6...+11 °С, вдень +12...+17 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

