Погода в Одессе 9 ноября - тепло и без осадков

Погода в Одессе на завтра, 9 ноября.

Завтра, в воскресенье, 9 ноября, в Одессе и области прогнозируют дождь и туман. Погода весь день будет облачной, но теплой - до +15 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Облачно.

Ночью небольшой, днем умеренный дождь.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+11 °С, днем +13...+15 °С.

Атмосферное давление стабильное — около 760 мм рт. ст., влажность будет колебаться в пределах 80-90%.

Погода в Одессе.

Солнце взойдет в 06:50, а спрячется за горизонт в 16:31 — день продлится чуть менее 10 часов.

Погода в Одесской области

Облачно.

Ночью небольшой, днем умеренный дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

Погода в Одесской области.

