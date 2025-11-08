Погода в Одессе 9 ноября - тепло и без осадков

Одессу зальет дождем — синоптики дали предупреждение на завтра
Дата публикации 8 ноября 2025 16:39
обновлено: 17:35
Погода в Одессе на завтра, 9 ноября. Фото: Новини.LIVE
Завтра, в воскресенье, 9 ноября, в Одессе и области прогнозируют дождь и туман. Погода весь день будет облачной, но теплой - до +15 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно.
- Ночью небольшой, днем умеренный дождь.
- Ночью и утром слабый туман.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +9...+11 °С, днем +13...+15 °С.
- Атмосферное давление стабильное — около 760 мм рт. ст., влажность будет колебаться в пределах 80-90%.
Солнце взойдет в 06:50, а спрячется за горизонт в 16:31 — день продлится чуть менее 10 часов.
Погода в Одесской области
- Облачно.
- Ночью небольшой, днем умеренный дождь.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +6...+11 °С, днем +12...+17 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Напомним, мы писали, что с понедельника в Украине погода резко изменится в худшую сторону. Также сообщали, какой будет погода в декабре.
