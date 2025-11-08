Погода в Одессе 8 ноября: прохладно, без осадков и сильного ветра

Люди гуляют на Дерибасовской в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 8 ноября, в Одессе ожидается прохладная, но без осадков погода. Синоптики не прогнозируют сильного ветра, поэтому условия будут комфортными для прогулок. Это отличная возможность для жителей и гостей города насладиться осенней атмосферой и красотой улиц.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +7...+9°C, днем поднимется до +12...+14°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит +5...+10 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах утром туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

