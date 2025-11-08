Погода в Одессе 8 ноября: прохладно, без осадков и сильного ветра

Погода в Одессе сегодня — какими будут выходные
В субботу, 8 ноября, в Одессе ожидается прохладная, но без осадков погода. Синоптики не прогнозируют сильного ветра, поэтому условия будут комфортными для прогулок. Это отличная возможность для жителей и гостей города насладиться осенней атмосферой и красотой улиц.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +7...+9°C, днем поднимется до +12...+14°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит +5...+10 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах утром туман, видимость 200-500 метров.
Напомним, мы сообщали о том, что Наталка Диденко рассказала, какую погоду ожидать на выходных. Также мы писали о том, когда украинцам ожидать магнитные бури.
Читайте Новини.LIVE!