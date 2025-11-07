Погода в Одессе 7 ноября 2024 года - прохладно, без осадков и сильного ветра

Люди гуляют в парке Победы в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в пятницу, 7 ноября, в Одессе будет достаточно прохладная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Сильного ветра также не ожидается. Поэтому для одесситов и гостей города это хороший момент прогуляться по улочкам и насладиться осенними пейзажами.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +6...+8°C, днем поднимется до +12...+14°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит +3...+8 °C, днем поднимется до +10...+15 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

