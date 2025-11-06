Прогноз погоды в Одессе на 6 ноября: прохладно с сильным ветром, без дождей

Девушки фотографируются в осеннем парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 6 ноября, в Одессе ожидается умеренная прохлада. Осадков не предвидится, но прогнозируют порывистый ветер. Местным жителям и туристам еще удастся увидеть яркие осенние пейзажи города.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +8...+10°C, днем поднимется до +12...+14°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура составит +5...+10 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

