Прогноз погоди в Одесі на 6 листопада: прохолодно з сильним вітром, без дощів

У четвер, 6 листопада, в Одесі очікується помірна прохолода. Опадів не передбачається, але прогнозують поривчастий вітер. Місцевим жителям і туристам ще вдастся побачити яскраві осінні краєвиди міста.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі впаде до +8…+10°C, удень підніметься до +12…+14°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура становитиме +5…+10 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

