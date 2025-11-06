Прогноз погоди в Одесі на 6 листопада: прохолодно з сильним вітром, без дощів

Зима стає все ближчою — погода в Одесі на сьогодні
У четвер, 6 листопада, в Одесі очікується помірна прохолода. Опадів не передбачається, але прогнозують поривчастий вітер. Місцевим жителям і туристам ще вдастся побачити яскраві осінні краєвиди міста.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі впаде до +8…+10°C, удень підніметься до +12…+14°C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура становитиме +5…+10 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах видимість добра.
