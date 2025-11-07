Відео
Україна
Одягайтеся тепліше — погода в Одесі сьогодні буде зимовою

Одягайтеся тепліше — погода в Одесі сьогодні буде зимовою

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 05:46
Оновлено: 23:21
Погода в Одесі 7 листопада 2024 року — прохолодно, без опадів і сильного вітру
Люди гуляють у парку Перемоги в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 7 листопада, в Одесі буде досить прохолодна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Сильного вітру також не очікується. Тому для одеситів та гостей міста це гарний момент прогулятися вуличками та насолодитися осінніми краєвидами. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі впаде до +6…+8°C, удень підніметься до +12…+14°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +3…+8 °C, вдень підніметься до +10…+15 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Наталка Діденко попередила про різке похолодання. Також ми писали про те, коли українцям очікувати магнітні бурі.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
