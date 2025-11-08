Відео
Погода в Одесі сьогодні — якими будуть вихідні

Погода в Одесі сьогодні — якими будуть вихідні

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 05:46
Оновлено: 18:21
Погода в Одесі 8 листопада: прохолодно, без опадів і сильного вітру
Люди гуляють на Дерибасівській в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 8 листопада, в Одесі очікується прохолодна, але без опадів погода. Синоптики не прогнозують сильного вітру, тому умови будуть комфортними для прогулянок. Це чудова можливість для мешканців і гостей міста насолодитися осінньою атмосферою та красою вулиць. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі впаде до +7…+9°C, удень підніметься до +12…+14°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +5…+10 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах зранку туман, видимість 200-500 метрів.

Погода на Одещині на 8 листопада
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр
 

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Наталка Діденко розповіла, яку погоду очікувати на вихідних. Також ми писали про те, коли українцям очікувати магнітні бурі.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
