Погода в Одесі 8 листопада: прохолодно, без опадів і сильного вітру

У суботу, 8 листопада, в Одесі очікується прохолодна, але без опадів погода. Синоптики не прогнозують сильного вітру, тому умови будуть комфортними для прогулянок. Це чудова можливість для мешканців і гостей міста насолодитися осінньою атмосферою та красою вулиць.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі впаде до +7…+9°C, удень підніметься до +12…+14°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +5…+10 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах зранку туман, видимість 200-500 метрів.

