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Одесу заполонили змії — у зоопарку просять бути з ними обережнішими

5 червня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Правила поведінки зі зміями від Одеського зоопарку
Полоз жовточеревий у дикій природі. Фото: РЛП "Приінгульський"
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителі Одеси почали все частіше стикатися зі зміями у своїх автівках та помешканням. Зокрема, у місті побільшало жовточеревого полоза, який занесений до Червоної книги. Експерти закликають поводитися обережно у разі виявлення плазуна, адже цей вид може бути досить агресивним.

Рекомендації, як правильно поводитися зі зміями, випустив Одеський зоопарк.
 

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Що відомо про жовточеревого полоза

Жовточеревий полоз (лат. Dolichophis caspius) є рідкісним видом, який потребує особливої охорони. Він не становить загрози для людей, оскільки не є отруйним. Змія має характерний жовтуватий колір черева, що і дало їй назву.

"Ця змія — не отруйна. Це треба розуміти. Вона не може завдати людині ніякої шкоди, тому не треба лякатися, якщо побачите у себе у помешканні або в авто таку змію", — наголосив директор закладу Ігор Біляков.

Змія у природі
Полоз жовточеревий. Фото: РЛП "Приінгульський"

Серпентолог додав, що цей вид плазунів живуть в Одесі та дуже часто вони заповзають до автівок, аби погрітися на двигунах. Тому варто ретельно оглядати транспортні засоби, аби не привезти з пікніку додому полоза.

Рекомендації від директора зоопарку

Важливо зберігати спокій і слідувати рекомендаціям фахівців, щоб уникнути неприємних ситуацій та сприяти охороні рідкісних видів. У зоопарку зазначили, що у разі виявлення плазуна, його можна або спіймати власноруч, або зателефонувати директору. Адже Ігор Біляков — серпентолог та зараз часто рятує змій, яких одесити щоліта виявляють на вулицях або в під'їздах будинків. 

"Ці змії дуже агресивні, вони можуть кусатися та захищатися — якщо ви її побачили, то можна піймати змію ганчіркою та рушничком. Після цього слід привезти до зоопарку або вивезти на природу. Не треба завдавати шкоди та ображати цих змій, це дуже красиві створіння, які заслуговують на дбайливе ставлення. Якщо ви побачили змію, то перше, що треба зробити — взяти телефон та вислати фото мені", — зазначив він.

Нагадаємо, що в Одесі вже був випадок, коли мешканці багатоповерхівки у Малиновському районі помітили змію та одразу звернулись до керівництва Одеського зоопарку. Це виявилась неотруйна рептилія, що водиться у регіоні — її випустили у дику природу.

Одеса
змії
безпека
зоопарк
Одеська область
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